Российская разведка располагала данным о подготовке беспорядков в Казахстане

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российские спецслужбы обладали информацией о подготовке массовых беспорядков в Казахстане. По словам директора СВР, специалисты наблюдали за прибытием террористов в страну.

Как подчеркнул Нарышкин, в Среднюю Азию приезжали из Сирии радикалы "Исламского государства"* и других экстремистских организаций. Также глава СВР отметил, что Москва и её страны-союзники знали "под чьим патронажем проходило такое перемещение".

"Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", — сказал Нарышкин, слова которого цитирует "Московский комсомолец".

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о крупнейшем ущербе из-за январских происшествий. По данным главы государства, предприниматели потеряли 232 миллиона долларов.

* запрещённая в России террористическая организация

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