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Автор Екатерина Широкова

Токаев назвал сумму ущерба бизнесу из-за январских погромов и мародёров

Мир

Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане в результате январских беспорядков и погромов в разных городах страны понесли ущерб на сумму свыше 232 миллиона долларов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев назвал сумму ущерба бизнесу из-за январских погромов и мародёров

Как подчеркнул глава государства, в ходе расширенного заседания правительства, январские события коснулись всех граждан страны и "в корне изменили жизнь".

"Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинён ущерб на сумму более 100 миллиардов тенге (более $232 млн), — цитирует заявление главы Казахстана ТАСС.

Как подчеркнул Токаев, первостепенной задачей перед правительством стоит стабилизация финансового и экономического положения граждан. Кроме того, лидер республики подчеркнул, что необходимо снизить инфляционные показатели в стране.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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