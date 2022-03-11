События на Украине широко обсуждаются в Казахстане. Оживились националисты, которые считают, что надо выходить из ЕАЭС, иначе "мы следующие за Украиной".
Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев, выступая на международном форуме CFO Summit 2022, приветствовал то, что он назвал "мощным ростом национально-патриотических настроений".
По словам Сатпаева, для Казахстана в сотрудничестве с Россией существуют значительные репутационные риски.
"Если мы будем постоянно подчеркивать то, что мы — партнеры России в рамках ЕАЭС, то что мы рассматриваем Россию в качестве важного политического и военно-экономического партнера, репутационный риск Казахстана увеличится в разы. Этот "Титаник" потянет нас за собой", — отметил политолог.
Он уточнил далее, что из пяти членов Евразийского союза "уже три заняли антиукраинскую позицию — это Россия, Беларусссия, Киргизия". что для Казахстана, как члена ЕАЭС, "плохо".
"Подключение ОДКБ к внутренним разборкам в Казахстане в январе текущего года также многими стало восприниматься как определенное расширение военно-политического влияния России в Казахстане. Со временем у руководства Казахстана возникнет вопрос: что делать, если две эти организации по мере усиления конфронтации России с Западом сама Россия будет воспринимать как некий аналог Совета экономической взаимопомощи, а ОДКБ как организацию Варшавского договора? У Казахстана здесь практически нет вариантов", — сказал политолог и предложил сначала приостановить членство в ЕАЭС, а потом и выйти из организации.
Отметим, что руководство Казахстана считает январские события не "внутренними разборками", а атакой международного терроризма, а вариантов у Казахстана более, чем достаточно и об одном из них сказал сам Сатпаев.
В комментарии для Pravda. Ru казахстанский экономист и политик Пётр Своик назвал высказывания Сатпаева "чисто антироссийским и прозападным вариантом".
Реальность же такова, отметил экономист, что казахстанский экспорт и импорт примерно на три четверти завязаны на Россию, поэтому "приостановка членства" — это глупость, высказанная вслух.
"Приостановка членства — это значит инициативное устройство самим Казахстаном таможенных границ с Россией. Допустим, Россия даже и не будет реагировать. Просто с некоторым удивлением будет взирать, как Казахстан отгораживается таможнями. Так он от чего отгораживается? От трех четвертей своего экспорта и от трех четвертей своего импорта? ", — отметил Пётр Своик.
По его словам, последние антироссийские санкции затронули Казахстан пока только в части падения курса тенге.
Пётр Своик уверен, что Казахстан мог бы помочь России обойти санкции, но у Казахстана "своей игры нет", и пока он пытается извлекать свои собственные дивиденды "вопреки интересам России".
Однако в успехе этого подхода эксперт не уверен, так как Россия имеет все возможности "не допустить самостоятельной игры Казахстана", который торгует своей продукцией и обеспечивает транзит Европа- Азия через российские коммуникации.
Президент РФ Владимир Путин обозначил чёткие рамки лояльности ко всем режимам постсоветского пространства — власти там не должны управляться извне и не угнетать русских.
То, что сейчас происходит на Украине — это развязка событий, которые разворачивались на протяжении 30 лет, когда США из страны делали марионетку и проект "антиРосси" со ставкой на радикальный национализм. Это привело Украину к краху, она перейдёт в новый статус-кво, ей больше не дадут быть антироссийской.
Россия сегодня показывает, как она будет действовать, чтобы обеспечить свою безопасность, тот период, который был связан с её ослаблением, закончился. Казахстану нужно понять, что заигрывание с национализмом приводит к тому, к чему сегодня пришла Украина.
Пётр Своик считает, что Казахстан не пойдёт по украинскому пути.
"В Казахстане антироссийского и прозападного либерального элемента тоже хватает и во власти, и в политической активной части общества. Это, безусловно, не большинство населения, но весьма активная часть. Но на казахстанский проект "антиРоссия" внешнего покупателя нет и никогда не будет. Поэтому вся антироссийская и прозападная либеральная риторика тут варится в своем собственном соку и ни до каких серьезных масштабов не дойдет. Поэтому украинскую драму мы никак не повторим", — отметил политик.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.