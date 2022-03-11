Россия - "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС

События на Украине широко обсуждаются в Казахстане. Оживились националисты, которые считают, что надо выходить из ЕАЭС, иначе "мы следующие за Украиной".

Националисты в Казахстане предлагают выйти из ЕАЭС

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев, выступая на международном форуме CFO Summit 2022, приветствовал то, что он назвал "мощным ростом национально-патриотических настроений".

По словам Сатпаева, для Казахстана в сотрудничестве с Россией существуют значительные репутационные риски.

"Если мы будем постоянно подчеркивать то, что мы — партнеры России в рамках ЕАЭС, то что мы рассматриваем Россию в качестве важного политического и военно-экономического партнера, репутационный риск Казахстана увеличится в разы. Этот "Титаник" потянет нас за собой", — отметил политолог.

Он уточнил далее, что из пяти членов Евразийского союза "уже три заняли антиукраинскую позицию — это Россия, Беларусссия, Киргизия". что для Казахстана, как члена ЕАЭС, "плохо".

"Подключение ОДКБ к внутренним разборкам в Казахстане в январе текущего года также многими стало восприниматься как определенное расширение военно-политического влияния России в Казахстане. Со временем у руководства Казахстана возникнет вопрос: что делать, если две эти организации по мере усиления конфронтации России с Западом сама Россия будет воспринимать как некий аналог Совета экономической взаимопомощи, а ОДКБ как организацию Варшавского договора? У Казахстана здесь практически нет вариантов", — сказал политолог и предложил сначала приостановить членство в ЕАЭС, а потом и выйти из организации.

Отметим, что руководство Казахстана считает январские события не "внутренними разборками", а атакой международного терроризма, а вариантов у Казахстана более, чем достаточно и об одном из них сказал сам Сатпаев.

Чем обернётся для Казахстана выход из ЕАЭС

В комментарии для Pravda. Ru казахстанский экономист и политик Пётр Своик назвал высказывания Сатпаева "чисто антироссийским и прозападным вариантом".

Реальность же такова, отметил экономист, что казахстанский экспорт и импорт примерно на три четверти завязаны на Россию, поэтому "приостановка членства" — это глупость, высказанная вслух.

"Приостановка членства — это значит инициативное устройство самим Казахстаном таможенных границ с Россией. Допустим, Россия даже и не будет реагировать. Просто с некоторым удивлением будет взирать, как Казахстан отгораживается таможнями. Так он от чего отгораживается? От трех четвертей своего экспорта и от трех четвертей своего импорта? ", — отметил Пётр Своик.

Казахстан мог бы помочь РФ обойти санкции

По его словам, последние антироссийские санкции затронули Казахстан пока только в части падения курса тенге.

Пётр Своик уверен, что Казахстан мог бы помочь России обойти санкции, но у Казахстана "своей игры нет", и пока он пытается извлекать свои собственные дивиденды "вопреки интересам России".

Однако в успехе этого подхода эксперт не уверен, так как Россия имеет все возможности "не допустить самостоятельной игры Казахстана", который торгует своей продукцией и обеспечивает транзит Европа- Азия через российские коммуникации.

Будет ли Казахстан "следующим за Украиной"?

Президент РФ Владимир Путин обозначил чёткие рамки лояльности ко всем режимам постсоветского пространства — власти там не должны управляться извне и не угнетать русских.

То, что сейчас происходит на Украине — это развязка событий, которые разворачивались на протяжении 30 лет, когда США из страны делали марионетку и проект "антиРосси" со ставкой на радикальный национализм. Это привело Украину к краху, она перейдёт в новый статус-кво, ей больше не дадут быть антироссийской.

Россия сегодня показывает, как она будет действовать, чтобы обеспечить свою безопасность, тот период, который был связан с её ослаблением, закончился. Казахстану нужно понять, что заигрывание с национализмом приводит к тому, к чему сегодня пришла Украина.

Пётр Своик считает, что Казахстан не пойдёт по украинскому пути.

"В Казахстане антироссийского и прозападного либерального элемента тоже хватает и во власти, и в политической активной части общества. Это, безусловно, не большинство населения, но весьма активная часть. Но на казахстанский проект "антиРоссия" внешнего покупателя нет и никогда не будет. Поэтому вся антироссийская и прозападная либеральная риторика тут варится в своем собственном соку и ни до каких серьезных масштабов не дойдет. Поэтому украинскую драму мы никак не повторим", — отметил политик.

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