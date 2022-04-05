ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии

На рубеже XIX и XX столетий Балканы получили неофициальный титул "пороховой бочки Европы". В наше время коллективный Запад считает таковой "бочкой" уже не весь Балканский полуостров, а одну лишь Сербию, где в минувшее воскресенье, 3 апреля, состоялись выборы главы государства.

После своего переизбрания действующий президент Сербии Александр Вучич гордо заявил, что он "единственный, кто выиграл дважды в первом туре".

Однако не эти слова вызвали пристальный интерес в ЕС, а намерение Сербии продолжать курс на вступление в Евросоюз, но при этом "сохранять отношения с традиционными друзьями". Накануне выборов Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt прямо сказал: "Мы не сможем выжить без ЕС".

Белград — ворота Кремля в Европу

При этом Сербия обзавелась тесными экономическими связями с Китаем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые вложили значительные средства в сельскохозяйственный сектор страны, а также имеет соглашение о свободной торговле с Россией. Две крупнейшие в Европе пророссийские демонстрации прошли в Белграде после начала российской спецоперации на Украине.

ЕС заинтересован в том, чтобы Белград не стал воротами Кремля в Европу. Любая дальнейшая задержка вступления Сербии в Евросоюз, предостерегает канцлер Австрии Карл Нехаммер, откроет Балканы для вмешательства третьей стороны.

"Германия бросит свой политический вес на чашу весов для расширения ЕС, чтобы включить все шесть стран на западных Балканах", — утверждает Мануэль Саррацин, новый специальный представитель ФРГ по странам западных Балкан.

И добавил, обращаясь непосредственно к сербам: "Мы хотим, чтобы вы были в ЕС, но мы не закрываем глаза

на сложную внутриполитическую ситуацию в Сербии,

отсутствие плюрализма,

дефицит верховенства закона и свободы СМИ".

Перефразируя капитана Сливу из купринского "Поединка", можно сказать, что Вучич идёт не в ногу, одна Европа шагает в ногу.

Сербский кандидат использовал слоган "Дела говоре" — за него говорят факты, экономические успехи, которых страна добилась во время правления Вучича. Согласно текущему прогнозу Восточноевропейского банка развития (EBRD), валовой внутренний продукт Сербии должен увеличиться на 3,3% в текущем году и на 4% в 2023 году. Сербия — одна из немногих европейских стран, которая благополучно пережила экономический кризис, вызванный коронавирусом.

Другие "паршивые овцы" Европы

Среди стран Евросоюза достаточно своих проблем. Не удаётся загнать в стойло Польшу, руководство которой объявило страну зоной, свободной от проведения ЛГБТ-парадов. Однако ещё большее негодование Брюсселя вызывает позиция Венгрии. И дело тут совсем не в пресловутых гейпарадах, которые также под запретом в Будапеште, а куда хуже. Победивший на последних выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал противниками его партии "Фидес":

президента Украины Владимира Зеленского ,

, американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса ,

, анонимных "бюрократов" Евросоюза,

международные средства массовой информации.

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