EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии

Мир » Европа » Балканы

На рубеже XIX и XX столетий Балканы получили неофициальный титул "пороховой бочки Европы". В наше время коллективный Запад считает таковой "бочкой" уже не весь Балканский полуостров, а одну лишь Сербию, где в минувшее воскресенье, 3 апреля, состоялись выборы главы государства.

ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии

После своего переизбрания действующий президент Сербии Александр Вучич гордо заявил, что он "единственный, кто выиграл дважды в первом туре".

Однако не эти слова вызвали пристальный интерес в ЕС, а намерение Сербии продолжать курс на вступление в Евросоюз, но при этом "сохранять отношения с традиционными друзьями". Накануне выборов Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt прямо сказал: "Мы не сможем выжить без ЕС".

Белград — ворота Кремля в Европу

При этом Сербия обзавелась тесными экономическими связями с Китаем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые вложили значительные средства в сельскохозяйственный сектор страны, а также имеет соглашение о свободной торговле с Россией. Две крупнейшие в Европе пророссийские демонстрации прошли в Белграде после начала российской спецоперации на Украине.

ЕС заинтересован в том, чтобы Белград не стал воротами Кремля в Европу. Любая дальнейшая задержка вступления Сербии в Евросоюз, предостерегает канцлер Австрии Карл Нехаммер, откроет Балканы для вмешательства третьей стороны.

"Германия бросит свой политический вес на чашу весов для расширения ЕС, чтобы включить все шесть стран на западных Балканах", — утверждает Мануэль Саррацин, новый специальный представитель ФРГ по странам западных Балкан.

И добавил, обращаясь непосредственно к сербам: "Мы хотим, чтобы вы были в ЕС, но мы не закрываем глаза

  • на сложную внутриполитическую ситуацию в Сербии,
  • отсутствие плюрализма,
  • дефицит верховенства закона и свободы СМИ".

Перефразируя капитана Сливу из купринского "Поединка", можно сказать, что Вучич идёт не в ногу, одна Европа шагает в ногу.

Сербский кандидат использовал слоган "Дела говоре" — за него говорят факты, экономические успехи, которых страна добилась во время правления Вучича. Согласно текущему прогнозу Восточноевропейского банка развития (EBRD), валовой внутренний продукт Сербии должен увеличиться на 3,3% в текущем году и на 4% в 2023 году. Сербия — одна из немногих европейских стран, которая благополучно пережила экономический кризис, вызванный коронавирусом.

Другие "паршивые овцы" Европы

Среди стран Евросоюза достаточно своих проблем. Не удаётся загнать в стойло Польшу, руководство которой объявило страну зоной, свободной от проведения ЛГБТ-парадов. Однако ещё большее негодование Брюсселя вызывает позиция Венгрии. И дело тут совсем не в пресловутых гейпарадах, которые также под запретом в Будапеште, а куда хуже. Победивший на последних выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал противниками его партии "Фидес":

  • президента Украины Владимира Зеленского,
  • американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса,
  • анонимных "бюрократов" Евросоюза,
  • международные средства массовой информации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Потеснит ли Россия США на Балканах
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия выборы венгрия евросоюз виктор орбан джордж сорос александр вучич владимир зеленский
Sberbank
Новости
FT: Штаты, Британия и Австралия решили разрабатывать гиперзвуковое оружие
В Германии возмутились поведением посла Украины: вмешивается в дела Берлина
Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Берлин поставит ВСУ вооружения на 186 миллионов евро
IT-специалист: Россия лидирует на мировом рынке по качеству создаваемого софта
Боррель: ЕС объявляет нескольких сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
Чехия направила Украине советские танки Т-72
Налоговый вычет за занятия спортом позволит получить до 15,6 тыс. рублей в год
Эстония высылает 14 российских дипломатов из-за конфликта на Украине
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Популярное
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"

"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.

"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Последние материалы
Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Берлин поставит ВСУ вооружения на 186 миллионов евро
IT-специалист: Россия лидирует на мировом рынке по качеству создаваемого софта
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Украинское досье грозит бедами семье Байденов
Боррель: ЕС объявляет нескольких сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
Чехия направила Украине советские танки Т-72
Налоговый вычет за занятия спортом позволит получить до 15,6 тыс. рублей в год
Эстония высылает 14 российских дипломатов из-за конфликта на Украине
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников