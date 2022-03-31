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Автор Игорь Буккер

В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так

Мир

В случае поддержки России со стороны всего двух государств антироссийские санкции окажутся пустым звуком. Возникшие трудности больно ударят по экономике Европы, в чём заинтересованы США, хотя достанется и заокеанским мудрилам. Пострадают, прежде всего, наиболее бедные слои и средний класс.

В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так

Запад недооценил соседей России

После начала спецоперации на Украине, как авторитетно заявляет британский журнал The Spectator, "Индия подписала контракты на покупку у России шести миллионов баррелей нефти — это половина от того, сколько она закупила за весь 2021 год. Почему? Потому что российская нефть продаётся со скидкой около 30 долларов за баррель. Индия и Китай вместе могут легко "поглотить" (mop up) любое количество нефти, которую Запад отказывается покупать у России. И если эти страны решат, что они не хотят присоединяться к бойкоту, мы ничего не сможем с этим поделать".

В упомянутой статье отмечается, что присоединившиеся к санкционной политике страны переоценили собственную экономическую мощь и сдуру посчитали, что лишённые материальных ценностей российские олигархи свергнут путинский режим. За десятилетия существования СССР записные советологи так и не смогли научить свою паству, что русский народ только сплачивается в годину испытаний. Проницательные британцы отмечают неблаговидные цели американских "партнёров", которые одновременно гадят не только России, но и своим европейским холуям.

"Мы можем покупать меньше нефти у России, но мы всё равно вынуждены покупать её газ, — отмечает британское издание. — Более того, есть два очень крупных рынка американского газа и нефти, которые не пытаются бойкотировать российские ископаемые виды топлива".

Вдобавок китайская сторона не исключает возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями из России, заявили на днях в МИД КНР. Прецедент уже имеет место быть. Так, China Baowu Steel Group в прошлом году около 6% своих зарубежных закупок железной руды оплатила в юанях.

Как кончит Европа

Руководство Евросоюза в отношениях с Китаем пошло на поводу своих американских кураторов и заняло неверную позицию. Вместо продуктивного налаживания экономических связей между ЕС и Поднебесной, члены этого сообщества всячески пытаются не допустить сближения Пекина с Москвой. Деловая Европа в ужасе: на их сытые места в богатой России устремились предприниматели с Востока.

"Экономические санкции, хотя изначально казалось, что они вредят России, отныне по-видимому действуют гораздо менее явно", — делает вывод The Spectator.

В одном из семи классических военных трактатов Китая "Сыма фа", созданного в IV веке до н. э., написано:

"Если надо убить немногих, чтобы сохранить жизнь народу — война разрешается. Если нужно уничтожить государство, ненавидящее свой народ — война разрешается. Если войну необходимо остановить войной — война разрешается".

Нынешнее руководство в Пекине в согласии с древней китайской мудростью решило поддержать политику Кремля в деле "денацификации и демилитаризации Украины", где правят ставленники хунты, пришедшей к власти в ходе госпереворота 2014-го года.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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