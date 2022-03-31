Эрдоган: Турция не собирается поддерживать антироссийские санкции

Согласно заявлению президента Тайипа Реджепа Эрдогана, Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ.

"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого", — повторил Эрдоган представителям прессы в самолете на пути из Узбекистана.

Глава Турции подчеркнул, что Анкара не поменяла своего мнения по поводу России.

"Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", — добавил Эрдоган.

По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанному ранее, альянс рассчитывает, что санкции против России поддержат все партнёры, включая Турцию.

Запад ввёл и продолжает вводить жёсткие антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине, стараясь разрушить экономику России и изолировать её от остального мира.