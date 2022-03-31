Согласно заявлению президента Тайипа Реджепа Эрдогана, Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ.
"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого", — повторил Эрдоган представителям прессы в самолете на пути из Узбекистана.
Глава Турции подчеркнул, что Анкара не поменяла своего мнения по поводу России.
"Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", — добавил Эрдоган.
По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанному ранее, альянс рассчитывает, что санкции против России поддержат все партнёры, включая Турцию.
Запад ввёл и продолжает вводить жёсткие антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине, стараясь разрушить экономику России и изолировать её от остального мира.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.