GT: Си Цзиньпин на встрече с ЕС "вдохнёт позитив" в решение украинского вопроса

Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита Евросоюз — Китай "вдохнёт позитив" в урегулирование кризисной ситуации на Украине, сообщает Global Times.

По информации издания, Си Цзиньпин будет участвовать в мероприятии в онлайн-режиме. В статье отмечается, что власти Китая хотят найти как можно больше точек соприкосновения с Европой по украинскому вопросу.

"Си Цзиньпин в пятницу поговорит с лидерами ЕС, чтобы вдохнуть в мир позитив в условиях кризиса вокруг Украины", — сказано в материале.

Российская спецоперация на Украине станет основной темой саммита, подчёркивает GT.

Перед мероприятием директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй заявил, что украинский конфликт позволил европейским странам сделать важное открытие.

"Они начинают осознавать, что являются жертвами, оказавшимися в ловушке США. У администрации американского лидера Джо Байдена свои расчёты по поводу событий на Украине", — сказал эксперт.

Он посоветовал ЕС продолжать развивать отношения с Россией.