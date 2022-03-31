Политолог: люди, которые против спецоперации России, полностью зомбированы

Насколько опасны американские биолаборатории на территориях бывших республик СССР; почему МАГАТЭ ещё в 2015 году предупреждали, что переход украинских атомных электростанций на стержни американской компании Westinghouse приведёт к авариям, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Грядёт новое мироустройство

— Каринэ Александровна, наш президент заявил, что за газ недружественные страны будут платить рублями. К чему это приведёт?

— Это крах Бреттон-Вудс-2. Дальше будет эффект домино: Саудовская Аравия, Индия переходят на оплату в национальных валютах. Доллар перестаёт быть международным платёжным средством.

Я написала статью в 2014 году "Крым: прощание с постмодерном". Это постмодерн с его виртуальностью, долларом, на 90% ничем не обеспеченным, кроме мировых ресурсов, но они бесконечны, и доллар печатался под мировые природные ресурсы. Ради этого были расставлены американские базы по всему миру. Благодаря военной составляющей это можно было содержать. Это стало рушиться с началом коронавируса. Культура виртуальности уходит. Причём уходит страшно.

Летят в тартарары долларовая система международных платежей, культурная составляющая, пропаганда. Причём схлопывание будет происходить очень быстро, как и встреча с реальностью, с собственным бытием.

Нас пытались как цивилизацию отменить, а мы сказали "да пошли вы на фиг" и не отменились. Но культура отмены была культурой подмены: никогда свято место пусто не бывает. Если ты отменяешь одно, на это место приходит другое. Приходил постчеловек, точнее постмодернистская идея Фуко о смерти субъекта, а дальше он приходил к выводу о смерти человека. Убивалось всё: человечность, любые формы человеческой идентичности:

этнической,

религиозной,

социальной,

возрастной,

стилистической,

половой.

Всё отменялось этой культурой. И это всё летит в тартарары. Мы возвращаемся к старому (не знаю, насколько доброму) миру, где человек — это человек, где сила решает многое, где столкновение с реальностью, в которой нет газа, нефти, транспорта, топлива, продуктов.

На Украине готовилось наступление на Донбасс и стирание его "ластиком". Эта операция была опрокинута превентивными действиями российской спецоперации и признанием республик Донбасса.

Донбасс оказался оселком, точкой кристаллизации. Старое мироустройство начинало давать сбой и без Донбасса, но именно он оказался точкой, вокруг которой всё начинает раскручиваться. Мы не знаем, каким будет новое мироустройство и кто его предложит. Пока на эту тему Россия, русская цивилизация своего слова не говорит. Пока, мне кажется, рановато требовать от нашей власти, чтобы Россия предложила новые парадигмы мироустройства. Нужно посмотреть, в каких обстоятельствах мы окажемся, и пока решать оперативные задачи, вне зависимости оттого, как мы относимся к боевым действиям. Только дурак или негодяй скажет, что война — это хорошо. Но мы встречным палом попытались остановить гораздо большие трагедии, которые могли бы на нас обрушиться.

На Украине было около 30 биолабораторий. Это всё бы грохнуло на нас, в том числе на тех, кто кричит "нет войне", осуждает Путина, бежит в Израиль, Латвию.

Но в основном убежали представители масскультуры. Я не против масскультуры, хотя не являюсь её потребителем. А нужны ли они в этой ситуации? Когда столь экзистенциальный ужас наступает, то суррогатные формы культуры перестают быть нужными. Остаётся только настоящее. Мы всё ближе к встрече с настоящим.

Мы стоим на пороге нового мироустройства, которое будет тоже несовершенным, как и все прежние мироустройства.

Спецоперация ради спасения мира

— Что касается тех, кто возражает против войны. Я говорила этим людям правду насчёт биолабораторий. Ещё до начала спецоперации я подробно интересовалась спецификой американских биолабораторий на территории бывшего Советского Союза:

на Украине,

в Молдавии,

Грузии,

Армении,

Азербайджане,

Казахстане.

Я говорила со специалистом, который работал в американских биолабораториях и по американским программам. Его приглашали на работу в Грузию, он отказался. Я говорила с нашими вирусологами и биологами.

Также я рассказывала этим людям, что половина блоков из четырёх действующих украинских атомных электростанций находятся в предаварийном состоянии. Это мне говорил человек, который занимается безопасностью атомных электростанций. При МАГАТЭ существует совет старейших специалистов. Этот специалист в 2015 году в МАГАТЭ делал доклад о том, что переход половины блоков украинских электростанций на стержни американской компании Westinghouse означает аварии. Дело в том, что стержни Westinghouse выплавляют в Швеции, их сплав не соответствует требованиям безопасности. Этот сплав — секрет российской фирмы ТВЭЛ. Они некондиционны в любом случае. Кроме того, этот специалист сказал, что никогда станция не эксплуатируется на 100%. Обычно на 50%. Это нормальный режим работы.

Но с 2014 года все украинские атомные электростанции эксплуатировались на 100%. То есть они находятся в предаварийном состоянии.

Всё это я рассказывала людям, которые пишут "нет войне", осуждают Путина, мечтают, чтобы мы остановили спецоперацию. Такое впечатление, что они зомбированы либо не слышат. Эта тема находится вне их восприятия. Я говорила: "Вы жалеете украинцев. Это действительно ужас, что там происходит. О себе, дорогих и любимых, вы не хотите позаботиться? Нас 147 миллионов. И мы получим атомное облако на всей территории европейской части".

Нашему населению, по-разному относящемуся к спецоперации, нужно объяснять, что мы обеспечиваем безопасность народных республик. Но самое главное, мы обеспечиваем собственную безопасность. Нужно говорить о биолабораториях, о предаварийном состоянии половины энергоблока украинских станций.

— На Украине, кроме того, ещё активное насаждение фашистских, нацистских идей. Молодое поколение с детского сада учит историю своей страны в такой форме.

— Давайте о постмодернизме. Многие эксперты в Российской Федерации и на Западе рассматривали такое насаждение постмодернистской социокультурной и виртуальной модели как фашизм-лайт. Это античеловечно. Лишение идентичности, включая половую идентичность, когда тысячи гендеров, трансгендеров, — это против человека как такового. Это культура отмены человека. Логично, что именно страны, насаждавшие эту модель, поддерживали архаический нацизм на Украине. Они органически связаны.