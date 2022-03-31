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Автор Светлана Нерадовская

Переписку Хантера Байдена о биолабораториях на Украине выдало Минобороны РФ

Мир

Минобороны РФ была обнародована переписка с Пентагоном, компрометирующая Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. В ней шла речь о финансировании американской стороной биолабораторий на Украине, в которых проводились эксперименты с опасными патогенами.

Переписку Хантера Байдена о биолабораториях на Украине выдало Минобороны РФ

"Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", — рассказал в своём выступлении на брифинге глава войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Кириллов лично показал переписку Хантера Байдена и сотрудников управления Пентагона, отметив, что средства массовой информации уже подтвердили существование этих документов.

Из переписки можно сделать вывод, что Пентагон занимался на Украине вовсе не научными изысканиями, добавил Кириллов. В качестве подтверждения сказанному начальник войск РХБЗ привёл одно из писем вице-президента компании Metabiota, который обещал, что его организация будет делать всё возможное для того, чтобы "Украина стала культурно и экономически независимой от России".

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина пентагон джо байден хантер байден
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