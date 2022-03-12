Латвия рискует попасть под каток денацификации

Слово "денацификация" из уст Владимира Путина прозвучало волшебно. Время безнаказанности для всякого рода нацистов, в том числе, в Прибалтике подошло к концу.

Власти Латвии считают, что "этническая поляризация" в стране высока, поэтому решено не проводить "политические манифестации" 16 марта и 9 мая.

В Латвии не захотели провоцировать Путина

В интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Мария Голубева заявила, что возложение цветов 16 марта (день ветеранов "Ваффен" СС) допустимо, но нельзя допускать проведения политических манифестаций, "восхваляющих военную агрессию".

Министр считает, что мэрия Риги не может запретить таким организациям, как Daugavas Vanagi Latvija ("Ястребы Даугавы в Латвии") возложить цветы эсэсовцам к памятнику Свободы в центре города. В то же время, по её словам, было бы неправильно устраивать политическую манифестацию, поскольку это дало бы "враждебным" российским СМИ ещё один для обвинений обвинения в адрес Латвии

"Мне кажется, что устраивать политическую манифестацию в этом году было бы не очень правильно, так как это, конечно, даст враждебным российским СМИ дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые уже много лет звучат. На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", — сказала Голубева в эфире передачи Krustpunktā на латвийском радио.

Русские в Латвии сохраняют свою идентичность

Таким образом, министр внутренних дел призналась, что русские в Латвии сохраняют свою идентичность и празднуют российские праздники. Это примерно 25% от населения в стране, среди которых 27% — неграждане. Предложение Голубевой не накалять обстановку говорит об изменении статус-кво России, которая может начать более активно проводить "денацификацию" в Европе.

В свете последних перепалок Польши с США по поводу поставок военных самолётов Украине, стало очевидно, что коллективная оборона НАТО против РФ не работает. Латышские власти задумались о том, что альянсу они не нужны, если будут продолжать провоцировать Владимира Путина. Возможно, такой сигнал из Вашингтона в Ригу также поступил. Сейчас на Западе очень боятся разозлённого "русского медведя".

Сообщается, что глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас не видит особых угроз безопасности в связи с предстоящими "событиями" 16 марта и 9 мая в Риге.

СК РФ не закрывает дела в отношении латышских нацистов

В настоящее время данные о тех, кто служил в Латышском легионе, находятся в свободном доступе в интернете. Так, в Австралии проживают девятнадцать нацистов, два — в Аргентине, трое в Бразилии, четыре в Великобритании, пятнадцать в Канаде, тридцать два в США и двадцать один в Латвии. 18 апреля прошлого года скончался латышский кавалер Ордена трех звезд Висвалдис Лацис. Однако расследование в отношении него продолжается, сообщил Следственный комитет РФ в конце сентября.

16 марта 1944 года обе дивизии Латышского легиона СС впервые встретились в бою против Красной Армии в районе реки Великой у города Остров Псковской области.

Латвия будет считаться пособником украинских нацистов

В понедельник на внеочередном заседании сейм Латвии принял в двух чтениях поправки к Закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии воевать на стороне Украины (читай украинских нацистов) в качестве добровольцев.

Согласно поправкам, граждане Латвии, решившие поехать в Украину воевать в качестве добровольцев, должны будут зарегистрироваться в резерве Национальных вооруженных сил Латвии. Это будет поводом задуматься СК РФ об открытии дела о пособничестве Латвии нацистам Украины и учесть в суде над ними.

В настоящее время законы Латвии запрещают гражданам страны служить за границей или в иностранных вооруженных силах, военных организациях, службах разведки или безопасности, полиции или других органах власти.

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