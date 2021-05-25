Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу, который является не личным штандартом президента Александра Лукашенко, а национальным символом.
Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью телеканалу TV3 "900 секунд" заявил, что "замена белорусского флага на флагштоках стран-участниц чемпионата мира по хоккею — адекватная политическая реакция и сигнал о том, что мы не признаём режим в соседней стране".
Напомним, что это произошло в понедельник, 24 мая, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija.
Мэр Риги Мартиньш Стакис лично снял официальный флаг Белоруссии и заменил его на красно-белый флаг ("бел-чырвона-белы сьцяг", бчб). По словам Левита, последовавшее за этим решение Белоруссии выслать из страны всех латвийских дипломатов было реакцией "на последовательные действия Латвии", которая осудила "неслыханное и невиданное нарушение международного права, поставившее под угрозу международное воздушное сообщение".
Левит подчеркнул, что Латвия потребовала принятия "ряда мер" по "урегулированию ситуации" в Европейском союзе, которые также были одобрены Советом Европы. Речь идёт об отказе от авиаперелётов европейских компаний над территорией Белоруссии.
Напомним, что бчб флаг — это символ, под которым коллаборанты фашистов во время Великой Отечественной войны сжигали белорусские деревни вместе с жителями и он не имеет ничего общего с историческими ценностями Белоруссии.
Поэтому это был не официальный демарш Риги против "диктатора", а плевок в душу белорусскому народу. К тому же национальный символ — флаг — был и остаётся национальным символом, а не личным штандартом президента Лукашенко.
Разрыв дипломатических отношений между Белоруссией и Латвией приведёт к полному прекращению белорусского экспорта и транзита, а также к безработице и потере доходов бюджетом Латвии в критически важных отраслях.
В январе министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил, что Латвия заинтересована в транзите белорусских грузов в страны Северной Европы и не собирается отказываться от этого торгового направления.
Как сообщает lv.baltnews.com, в 2019 году примерно пятая часть перевозимых по латвийской железной дороге грузов шла из Белоруссии или в Белоруссию: в общей сложности это около семи миллионов тонн. В основном это нефтепродукты.
"Более половины уходят на три больших порта. Конечно, грузы также остаются и в Латвии, также часть идёт сухопутным транзитом", — прокомментировала представитель LDz Элла Петермане.
Управляющий Вентспилсским свободным портом Андрис Пурмалис заявил газете, что связанные с Белоруссией грузы могут достичь 20% от общего объёма перевалки. "Белорусы хотели открыть производство прямо в индустриальной зоне порта. Мы сейчас строим для них здание, которое сдадим в эксплуатацию в ближайшие месяцы, поэтому для нас сотрудничество с Белоруссией очень важно", — добавил Андрис Пурмалис.
20 апреля текущего года директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо подчеркнул важность построения сотрудничества с Латвией как в двустороннем формате, так и в региональном контексте. Он отметил, что по итогам 2020 года белорусский экспорт в Латвию без учета нефтепродуктов и удобрений составил около 300 миллионов долларов США.
В 2018 году белорусский экспорт в Латвию увеличился на 38,8% до 485,6 миллиона долларов. Белоруссия поставляет туда в основном продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты, нефтехимию, металлоизделия, удобрения, изолированные провода и кабели, строительные материалы и крепкие спиртные напитки.
Всех этих положительных моментов теперь не будет.
Начиная с августа 2019 года Запад прессует Белоруссию, не признавая итоги президентских выборов и осуждая подавление протестов, в Литве сформировано "правительство в изгнании" во главе со Светланой Тихановской.
Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира в январе этого года, отдав все матчи Риге. Международная федерация хоккея объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам. 3 мая этого года белорусские силовики задержали главного редактора признанного судом экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолёт совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска.
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