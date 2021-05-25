Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что исключение сборной Белоруссии с ЧМ по хоккею невозможно. По его словам, все команды представляют собой одну хоккейную семью.
"Могут ли белорусов исключить из числа участников ЧМ? Ни в коем случае. Мы члены одной хоккейной семьи", — приводит Apollo слова Калвитиса.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес 24 мая заявил, что сборную Белоруссии необходимо исключить из числа участников ЧМ из-за ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair в Минске. По мнению политика, это ударит по "диктатору Лукашенко".
Кроме того, в центре Риги поменяли флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который ассоциируется с оппозиционными силами.
Белорусская команда в первых трёх матчах чемпионата мира набрала четыре очка, показав такие результаты:
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