Летят огородами: авиакомпании "кроят" рейсы после инцидента в РБ

На инцидент, связанный с самолетом компании Ryanair и его посадкой на белорусской территории, начали реагировать различные авиакомпании. По данным Flightradar, добираться до пунктов назначения многие предпочли "огородами".

На данный момент известно о следующих манёврах:

Компания Austrian Airlines (Австрия) пустила рейс "Вена — Москва" (AUA601/OS601) через Польшу. На Flightradar видно, что самолёт пролетел над Украиной, тогда как ранее рейс проходил над Белоруссией.

Компания Wizz Air (Польша) решила также пустить рейс "Киев — Таллин" (W6 6285) обходными путями — на этот раз польскими. Компания AirBaltic (Латвия) также выбрала облёт через Польшу: рейс "Рига — Одесса" в обе стороны делал "польский крюк".

"Авиакомпания airBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полётов", — объяснил позднее журналистам министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Также известно о решении пока не летать над Белоруссией от Avia Solutions Group — это литовская группа компаний, работающая в сфере авиабизнеса.