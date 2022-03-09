Немецкий журналист: Германию заставляют в третий раз напасть на Россию

Почему немецкие СМИ размещают только негативную и при этом непроверенную информацию о действиях Вооружённых сил РФ, как США с помощью "шоковой терапии" обманывают население Европы по поводу спецоперации России на Украине, а также как немцы оценивают перспективу третьей мировой войны, рассказал Pravda.Ru немецкий журналист, писатель Ульрих Хайден.

100 миллиардов евро на бундесвер

— Как немцы относятся к российской спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны?

— Общая реакция для меня неприятная. У многих шок и очень эмоциональный подход. Я людям отвечаю, когда мне звонят: "Вы знаете о Минских соглашениях, о народных республиках, об Одессе 2 мая 2014 года?" И в ответ слышу: "Мы ничего не знаем. А что такое Минские соглашения? Что за народные республики?" Простым жителям почти ничего не известно. Конечно, есть люди, которые интересуются политикой и, может быть, даже знают русские аргументы. Но всё равно многие из них считают, что спецоперация на Украине — это негуманно. Самые оппозиционные 7 депутатов партии Die Linke ("Левая партия") тоже ругали вход российских войск на Украину, но сильно критиковали санкции против России и отправку оружия в Киев.

В прошлое воскресенье был позорный день для Германии: бундестаг слушал речь канцлера Олафа Шольца. Он сказал: мы будем создавать специальный фонд на 100 миллиардов евро, чтобы модернизировать бундесвер.

Кто контролирует этот фонд? Кто будет платить взносы? Какие социальные нужды будут сокращаться, чтобы обеспечить фонд? Он этого не сказал.

Когда бундестаг слушал речь Олафа Шольца, в Берлине были огромные демонстрации за мир. На демонстрациях было много украинских флагов. Были левые и пацифисты. Были украинцы, не миролюбивые, а воинственные, которые кричали: "Слава Украине! Героям слава!" — исторический призыв украинской повстанческой армии, почти фашистов. Удивительно, что демонстрация с левыми, анархистами, пацифистами и сторонниками "Азова" в центре Берлина, мимо российского посольства, оказалась вообще возможной. Для меня это шок и позор.

Думаю, что немцы, которые любят и уважают Россию, может быть, не сильно поддерживают наступление на Украине, но всё равно понимают, что не Россия начала это всё: она просто не получила гарантии безопасности. К сожалению, наша культурная жизнь будет беднее, потому что русских людей вытесняют оттуда якобы из-за аннексии Крыма или потому, что Нетребко выступала в Кремлёвском дворце 4 часа. Такая реакция для меня — большой позор.

— Речь Шольца многие российские СМИ называют "полным разрывом двусторонних отношений между Россией и Германией". Что вы об этом думаете и как к этому относятся немцы?

— Мне кажется, многие немцы ещё не поняли, что это означает. Шольц во время выборов не выступал за милитаризацию, он скрывал такие мысли. Теперь многие немцы думают: за кого мы голосовали. Но сейчас очень трудно влиять на общественное мнение, потому что фон дер Ляйен, председатель ЕС, хочет отключить все русские СМИ:

Sputnik,

RT (Russia Today).

Площадок, где можно говорить нормально, всё меньше. Люди в страхе. В принципе, это нормально: когда война, каждый ищет убежище и виновника. А виновник сейчас, по мнению Германии, — это Путин, его надо предать суду в Гааге, надо бомбить Москву. Про бундестаг вообще страшно говорить. Потому что, когда выступал Шольц, весь зал встал и аплодировал послу Украины Мельнику, который целый год выступает как главный политический советник Германии, требует постоянно оружия и жёстких мер против России. После того как Россия вошла на Украину, он стал героем и представителем официальной Украины, которая "в беде". Но я на стороне простых украинцев. Я люблю Украину, и Россию люблю. Не хочу, чтобы беду простых украинцев использовали наши агрессивные СМИ и политики, которые думают только в рамках НАТО о том, как убрать Путина.

Информационная война против России

— Идёт информационная война, и многие россияне, живущие за границей, сообщают, что их сейчас травят.

— Это уже 7 лет. Ты приходишь в гости и говоришь, что живёшь в Москве. Первая реакция: "А, Путин". Если ты не скажешь сразу, что Путин плохой, тогда люди начинают думать, зачем тебя вообще пригласили. Мне очень стыдно за это. Не знаю, что делать. Каждый день в газетах показывают горящие здания на Украине. Но ведь русская армия всегда предупреждает, где будет бить (например, около телебашни): мол, пожалуйста, уходите из домов, будет опасно. Но об этом немецкие СМИ не пишут.

— Сейчас аннулируют туристические и учебные визы для жителей России. Многие студенты возвращаются домой как жертвы этой травли. Почему так?

— Об отчислении российских студентов в Германии я не слышал. Мне кажется, что этого не может быть.

Германия, наоборот, хочет, чтобы туда приезжали учиться. Цель: молодой человек, который ещё не сформировал свои политические взгляды, становится сторонником западных ценностей и политики, сторонником НАТО. Это soft power (мягкая сила).

Этот метод хорошо работал на Украине. Много денег тратили, чтобы учить украинскую молодёжь.

— Но западные ценности говорят, что нужно быть толерантным к точке зрения другого человека. Откуда в таком случае травля россиян и тех, кто иным образом относится к российской политике?

— Это нужно, чтобы люди готовились к войне с Россией, чтобы отправлять оружие и немецких солдат на Украину против "страшной" России. Если нет образа врага, тогда нет возможности тратить 100 миллиардов евро.

— Насколько в Германии ощущается страх эскалации военных действий или начала Третьей мировой войны?

— Конечно, есть страх. Похожая ситуация была летом 2014 года, когда стреляли в "Боинг" около Донецка. Погибли 300 человек. Тогда тоже была ужасная кампания в СМИ: фотографии жертв и заголовки типа "Путин виноват". Лично Путин виноват в 300 погибших? Ведь до сих пор не доказано, что это Россия.

Самое страшное, что наши СМИ берут только события, которые можно использовать против России. Информационное поле в России на 180° отличается от того, что в Германии. Германия сообщает только о страданиях украинского населения, о том, что русские военные якобы планируют воздушную атаку на Киев. Но ни один русский военный этого не говорил.

Последние 7 лет немецкая пресса не писала об Украине ничего. Люди ничего не знают:

об экономической ситуации,

политической обстановке,

спорах между националистами и Зеленским.

И вдруг как гром среди ясного неба сообщение, что российские танки ходят по Украине. Это шоковая терапия. Через шоковую терапию можно сильно обмануть людей — это американский метод. Отсутствие информации, постоянные развлечения и веселье — ты как будто находишься в розовом мире. Но у тебя нет глубоких знаний об истории, о жизни. В этот розовый мир, как бомба, падает сообщение: "Россия приходит".

Конечно, все в страхе и ищут поддержку. В этот момент вам показывают выход: давайте 100 миллиардов евро на немецкую армию. И все забыли, что мы уже тогда в третий раз будем нападать на Россию.

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