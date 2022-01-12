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Автор Олег Артюков

Раймонд Паулс: Латвия стала глухой провинцией, разорвав отношения с Россией

Мир

Известный композитор Раймонд Паулс, который 12 января отмечает день рождения (ему исполнилось 86 лет), высказался об отношениях с Россией. Точнее сказать, об отсутствии таковых между Латвией и Российской Федерацией.

Раймонд Паулс: Латвия стала глухой провинцией, разорвав отношения с Россией

По мнению Маэстро, Латвия стала "глухой провинцией" после разрыва с Россией. "Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждёт. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", — сказал Паулс в интервью изданию "Неаткарига рита авизе".

Заявление композитора резко расходится с риторикой латвийских политиков и чиновников, которую нельзя охарактеризовать иначе, нежели как враждебную. Результатом политики властей Латвии стало резкое сокращение в том числе и экономических связей. О чём, собственно, и заявил Раймонд Паулс.

Стоит заметить, что его заявления резко расходятся с высказываниями других деятелей искусства, которые прославились во времена СССР. Напомним, молдавский композитор Евгений Дога на днях подписал обращение к президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом содействовать выводу российских миротворцев из Приднестровья.

Или грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, который говорит, что не собирается посещать Россию. "Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьёт?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", — говорил он, в частности, в августе 2019 года.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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