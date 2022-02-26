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Автор Усам Оздемиров

Гегемонии США пришёл конец — нужны новые правила

Мир

Решение Москвы о проведении на территории Украины специальной военной операции, целями которой объявлены демилитаризация и денацификация страны, ставит западный мир перед новыми реалиями. Россия перешла Рубикон вопреки беспрестанным угрозам о "мешках с трупами" и "санкциях из ада". Такого поворота можно было избежать, если бы США и НАТО ответили адекватно на озабоченности России в вопросах безопасности.

Взрыв на территории Украины
Взрыв на территории Украины

Те, кто твердил без умолку о российском вторжении, могут заявить: ну вот, случилось, как мы и предсказывали! Но о том, что Россия вмешается в случае наступления ВСУ в Донбассе, было и так известно. Если киевский режим, вдохновлённый поддержкой Запада, решил идти напролом, не считаясь с предостережениями Москвы, то нечего удивляться начавшейся спецоперации. Ведь после признания ДНР и ЛНР обстрелы мирных кварталов украинскими военными не только не прекратились, но и возросли до небывалых масштабов.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв возложил основную вину на поощряемый и вооружаемый из-за рубежа киевский режим, "пришедший к власти 8 лет назад в результате переворота, который иначе как фашистским назвать нельзя". Все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились, а люди продолжали гибнуть под обстрелами. По словам Пискарева, наступило время для решительных действий по освобождению Украины "от террора, развязанного последышами Гитлера и Бандеры" и защите Отечества от очевидных военных угроз.

Вашингтон и Брюссель не зря прикладывали столько усилий для втягивания Украины и Грузии в Североатлантический альянс, пестовали в некогда братской славянской стране неонацизм с антироссийским уклоном, выстраивали там проект "анти-Россия". В случае полноценного закрепления НАТО в Причерноморье возникала угроза для жизненно важных регионов на юге России. По мнению историка Олега Айрапетова, для того чтобы перевести режим общения с Россией в диалог, особенно по Украине, Западу достаточно было пошевелить пальцем, но там даже глазом не повели.

Эксперт убеждён, что Вашингтон и преданные ему сателлиты ещё с 2008 года взяли курс не просто на конфронтацию, а на войну с Россией. В этих условиях оставлять "оголённым" южный сектор российских границ было бы чрезвычайно опасно. Сегодня на первый план выступает идеологическая борьба, чтобы военная операция по денацификации Украины и возникающие в Северном Причерноморье новые политические реалии были правильно поняты в мире.

В патовой ситуации

 

Мирные увещевания Запада, напоминания об обещаниях не расширяться на восток и принципах равной и неделимой безопасности, закреплённых в документах ОБСЕ, оказались тщетны. Есть ли смысл взывать к совести и благородству западных политиков, если эти качества у них давно атрофировались? Разговаривать о давно назревшем пересмотре миропорядка они не хотят, поэтому приходится использовать военную силу в качестве катализатора переговорного процесса в будущем.

Сегодня американские и европейские политики всё ещё пытаются вести старую игру на "Великой шахматной доске" согласно заветам своего "пророка" Збигнева Бжезинского, не замечая, что завели себя в патовую ситуацию. Всё, на что способна сегодня политическая мысль на Западе — это обвинять во всех своих бедах Россию и душить её санкциями даже в ущерб мировой экономике и благополучию своих народов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении новых ограничений, которые затронут стратегические сектора российской экономики, и пообещала заблокировать доступ к технологиям и финансовым рынкам. Мотивация следующая — ослабление российской экономической базы и её возможности модернизироваться. Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр признал, что санкции негативно повлияют на экономику его страны, но готов "героически" заплатить эту цену, так как "на кону наши ценности свободы".

Вторит своим коллегам и канцлер Германии Олаф Шольц, выведенный из равновесия тем, что Москва своими действиями на Украине "поставила под сомнение миропорядок на континенте". Шольц рад, что Евросоюз и НАТО "так обстоятельно подготовились" к принятию новых санкций, и даёт понять российскому руководству, что Россия заплатит за "агрессию" горькую цену. Президент Чехии Милош Земан, занимавший ранее сбалансированную позицию, вдруг потребовал отключить Россию от системы платежей SWIFT. Увы, в Европе становится всё меньше политиков, способных объективно или даже адекватно воспринимать события.

Токсичный доллар

 

Если нацбатальоны в Донбассе применяют по мирным жителям и объектам инфраструктуры реактивные системы залпового огня "Град", то западные политики применяют против российской экономики и граждан нашей страны порочную систему разрушительных нелегитимных санкций. И те и другие действуют антигуманно, стараются достичь односторонних выгод, исходя из права сильного. Такими грубыми методами долгосрочных целей не добиться: сколько верёвочке ни виться, а конец будет.

Правителям стран Евросоюза не стоит забывать, что их зависимость от России ничуть не меньше нашей зависимости от них. Помимо традиционных энергоносителей — нефти, газа, угля, западные страны получают из России такие металлы, как никель, палладий, титан и алюминий, древесину, сельскохозяйственную продукцию, азотные удобрения и многое другое. Для того чтобы застопорить экспорт этих стратегически важных для Запада товаров, им не обязательно даже устанавливать прямые запреты, достаточно создать проблемы российским банкам в проведении финансовых операций.

Запрещая своим компаниям и гражданам вкладывать деньги в российские облигации и акции, Соединённые Штаты стреляют себе в ногу, так как отбивают у многих желание иметь дело с американской валютой. Россия предвидела проблему работы с долларом и начала в последние годы заимствовать средства на азиатских рынках. Если Запад решится на такой безрассудный шаг, как отключение России от SWIFT, то у нас уже создана Система передачи финансовых сообщений ЦБ, которая может работать в связке с китайским аналогом — China International Payments System (CIPS). Конечно, будут трудности переходного периода, так как сегодня речь не идёт о стопроцентно отлаженной системе платежей.

Чем раньше на Западе сделают выводы из допущенных в прошлом ошибок в том, что касается агрессивного расширения НАТО на восток в сочетании с полным игнорированием законных интересов безопасности России, и осознают необходимость серьёзного равноправного диалога, тем меньший ущерб будет нанесён противостоящим сторонам. Как отмечает эксперт института Европы РАН Николай Межевич, мир подошёл к некой рубежной черте, и он становится другим на наших глазах. Сегодня мы встали перед необходимостью подготовки новых правил. Американцы привыкли считать, что правила должны устанавливать только они, но периоду их гегемонии пришёл конец.

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Политолог: «За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях»
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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