Что будет с Украиной после завершения спецоперации РФ? Путин уже знает

Ключ к пониманию того, что будет с Украиной после окончания специальной военной операции, кроется в словах президента РФ Владимира Путина.

"Берите власть в свои руки"

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал Путин 25 февраля на срочном совещании с Советом безопасности России.

То есть, по существу_ Путин, предвосхищая провал переговоров с нынешней властью (на капитуляцию она не пошла и меняться не захотела), дал ясно понять, что делает ставку на адекватных людей в украинских ВС. Это неудивительно, поскольку после "крымской весны" подавляющая часть военнослужащих армии Украины перешла на строну России и сейчас ей служит.

За восемь лет и "на континенте" должны были остаться трезвые головы, об этом говорит тот факт, что значительная часть военных, не приемлющих бандеризацию, в эти дни сдаётся.

Военные часто являются лучшими государственниками

Возможно, есть генералы, которые были завербованы российской разведкой, и на них будет сделана ставка. А возможно, эти контакты устанавливаются прямо сейчас. Этому способствует отсутствие централизованного руководства обороной страны, пропал с заявлениями Генеральный штаб Украины, министр обороны. Вероятно, они, если и руководят армией, то уже из-за рубежа.

Ощущается только запугивание на уровне оголтелых нацистов, города не обороняются, мэры советуют населению, пряча глаза, укрываться. Никто не копает противотанковых рвов, не бросает в танки "коктейли Молотова". То есть, Украина, как государство гибнет, и если остались там истинные патриоты страны, то они должны быть среди военных высшего и среднего звена.

Вспомним также, что передача военным власти на определённый период — это обычная практика США и не только для переформатирования стран. Вспомним того же Пиночета в Чили, многочисленные военные перевороты в Латинской Америке, Африке, Азии: в Пакистане, Египте, Мьянме, Мали, Судане, Зимбабве, Таиланде и так далее.

В случае, если от имени ВСУ кто-то начнёт вести переговоры с РФ о прекращении огня, это значит, что на Украине будет военное правительство, которое жёсткой рукой проведёт реформы, и только после этого российская военная полиция — Росгвардия (те же кадыровцы), из Украины уйдёт.

Дальше народам Украины дадут право выбора

Денацификация и демилитаризация — это длительные вещи, но вовсе не безнадежные, вспомним как быстро влюблённые в Гитлера немцы, стали его ненавидеть. Достаточно было того, что война пришла к ним, и они на своей шкуре испытали то, что испытывали советские люди.

А вот после того, как национализм станет маргинальным и кухонным, тогда, как сказал глава МИД Сергей Лавров, "мы хотим, чтобы, как сказал президент (России Владимир) Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу".

Вероятно, будут проведены референдумы во всех областях Украины, как это было сделано в ЛДНР. Но это тоже случится не через год и даже не через два, а только когда Россия наладит прежние экономические связи с Украиной, возможно с включением её в ОДКБ и ЕАЭС.

Если на борьбу с бандеровской психологией понадобятся годы, это будет сделано, вероятно, это срок, примерно, в 10 лет.

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