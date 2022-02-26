EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Что будет с Украиной после завершения спецоперации РФ? Путин уже знает

Мир » Бывший СССР » Украина

Ключ к пониманию того, что будет с Украиной после окончания специальной военной операции, кроется в словах президента РФ Владимира Путина.

Что будет с Украиной после завершения спецоперации РФ? Путин уже знает

"Берите власть в свои руки"

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал Путин 25 февраля на срочном совещании с Советом безопасности России.

То есть, по существу_ Путин, предвосхищая провал переговоров с нынешней властью (на капитуляцию она не пошла и меняться не захотела), дал ясно понять, что делает ставку на адекватных людей в украинских ВС. Это неудивительно, поскольку после "крымской весны" подавляющая часть военнослужащих армии Украины перешла на строну России и сейчас ей служит.

За восемь лет и "на континенте" должны были остаться трезвые головы, об этом говорит тот факт, что значительная часть военных, не приемлющих бандеризацию, в эти дни сдаётся.

Военные часто являются лучшими государственниками

Возможно, есть генералы, которые были завербованы российской разведкой, и на них будет сделана ставка. А возможно, эти контакты устанавливаются прямо сейчас. Этому способствует отсутствие централизованного руководства обороной страны, пропал с заявлениями Генеральный штаб Украины, министр обороны. Вероятно, они, если и руководят армией, то уже из-за рубежа.

Ощущается только запугивание на уровне оголтелых нацистов, города не обороняются, мэры советуют населению, пряча глаза, укрываться. Никто не копает противотанковых рвов, не бросает в танки "коктейли Молотова". То есть, Украина, как государство гибнет, и если остались там истинные патриоты страны, то они должны быть среди военных высшего и среднего звена.

Вспомним также, что передача военным власти на определённый период — это обычная практика США и не только для переформатирования стран. Вспомним того же Пиночета в Чили, многочисленные военные перевороты в Латинской Америке, Африке, Азии: в Пакистане, Египте, Мьянме, Мали, Судане, Зимбабве, Таиланде и так далее.

В случае, если от имени ВСУ кто-то начнёт вести переговоры с РФ о прекращении огня, это значит, что на Украине будет военное правительство, которое жёсткой рукой проведёт реформы, и только после этого российская военная полиция — Росгвардия (те же кадыровцы), из Украины уйдёт.

Дальше народам Украины дадут право выбора

Денацификация и демилитаризация — это длительные вещи, но вовсе не безнадежные, вспомним как быстро влюблённые в Гитлера немцы, стали его ненавидеть. Достаточно было того, что война пришла к ним, и они на своей шкуре испытали то, что испытывали советские люди.

А вот после того, как национализм станет маргинальным и кухонным, тогда, как сказал глава МИД Сергей Лавров, "мы хотим, чтобы, как сказал президент (России Владимир) Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу".

Вероятно, будут проведены референдумы во всех областях Украины, как это было сделано в ЛДНР. Но это тоже случится не через год и даже не через два, а только когда Россия наладит прежние экономические связи с Украиной, возможно с включением её в ОДКБ и ЕАЭС.

Если на борьбу с бандеровской психологией понадобятся годы, это будет сделано, вероятно, это срок, примерно, в 10 лет.

Читайте по теме: Стрелков объяснил, сколько продержится украинская армия и что будет дальше

Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев

"Не наше дело": Грузия отказалась поддержать западные санкции против РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Политолог: «За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях»
Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин
Sberbank
Новости
Савельев предложил лишить Матвеева депутатского статуса
Кадыров поклялся, что Путин больше всех переживает за Украину
Мясников раскрыл три простые правила профилактики коронавируса
"Киев фактически окружён, а они разглагольствуют", - возмутился Лукашенко
Пресс-служба ЛДПР опровергла сообщения об ухудшении состояния Жириновского
В офисе Зеленского ответили, почему Украина отказалась от переговоров с РФ
Украинские военные охраняют ЧАЭС вместе с россиянами
Дмитрий Савельев: негатив о спецоперации на Украине – предательство Родины
Принудительный техосмотр: владельцев неисправных автомобилей станут лишать СТС
В Кремле рассказали об использовании украинскими националистами "бандермобилей"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь

Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.

Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Аналитик Козин объяснил, когда должна завершиться спецоперация на Украине
Экономика и бизнес
Европейские цены на энергоносители выросли на 41 процент за сутки
Любовь Степушова Что будет с Украиной после завершения спецоперации РФ? Путин уже знает Любовь Степушова Юрий Носовский "Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"
Мир. Новости мира
Почему НАТО кинуло Украину и ушло из Чёрного моря
Стрелков объяснил, сколько продержится украинская армия и что будет дальше
Политика. Новости и аналитика
Стрелков объяснил, сколько продержится украинская армия и что будет дальше
Последние материалы
Кадыров поклялся, что Путин больше всех переживает за Украину
Мясников раскрыл три простые правила профилактики коронавируса
"Киев фактически окружён, а они разглагольствуют", - возмутился Лукашенко
Пресс-служба ЛДПР опровергла сообщения об ухудшении состояния Жириновского
В офисе Зеленского ответили, почему Украина отказалась от переговоров с РФ
Украинские военные охраняют ЧАЭС вместе с россиянами
Дмитрий Савельев: негатив о спецоперации на Украине – предательство Родины
Принудительный техосмотр: владельцев неисправных автомобилей станут лишать СТС
В Кремле рассказали об использовании украинскими националистами "бандермобилей"
Киев отказался от переговоров с Москвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников