"Не наше дело": Грузия отказалась поддержать западные санкции против РФ

Грузия отказалась поддержать западные санкции против РФ, потому что связываться с Россией себе дороже.

Угроз для Грузии нет

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля, что Тбилиси не присоединится к западным санкциям, введённым против России в связи с её военной спецоперацией на Украине.

"Хочу чётко и однозначно заявить, что Грузия не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, учитывая наши национальные интересы и интересы населения. Это только навредит нашей стране и нашему населению", — цитирует Гарибашвили Civil.ge.

По словам Ираклия Гарибашвили, на данный момент "угроз для Грузии нет", поэтому нет необходимости созывать Совет национальной безопасности.

Грузия не повторит 2008 год

Премьер-министр также обвинил оппозицию в организации провокаций и заявил, что она хочет "повторить трагедию, которой мы не смогли избежать в августовской войне 2008 года".

По мнению премьера, нынешнему правительству "удалось добиться мира и стабильности в стране за последние девять лет с помощью прагматичной политики, основанной на национальных интересах". Поэтому "глупо" повторять действия "тогдашних властей Грузии", что в нынешних условиях будет провокацией.

Пусть в Киев едут из Вашингтона

На вопрос о том, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили заявил, что "мне ничего это не даёт". Он добавил, что воздушное пространство Украины уже закрыто и "не я, а лидеры самого могущественного государства мира должны приехать на Украину".

В комментарии для Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, директор Лаборатории анализа международных процессов ИМИ Николай Силаев отметил, что для него эта позиция Грузии неожиданная и необычная.

"Я полагаю, что эта позиция здравая и рациональная и она основана на том соображении, что в кризисе, который разворачивается, Грузия не может сыграть сколько-нибудь значимую роль. Экономические санкции со стороны Грузии в отношении России ничего не добавят к тому экономическому давлению, которое уже оказывается на Россию. А вот обратные Грузия почувствует. Для того, чтобы вслух об этом сказать, премьер-министру Грузии требуется немалое мужество. И я рад, что премьер-министр Грузии его проявил", — сказал Николай Силаев.

Можно также предположить, что США исчерпали лимит доверия своих вассалов после Афганистана, а теперь и Украины.

24 февраля Россия после ультиматума Киеву начала спецоперацию по принуждению Украины к миру, её денацификации, демилитаризации и демократизации. Идут бомбардировки военных объектов в пригородах украинских городов, в том числе и Киева. По последним данным, тактические группы ССО РФ уже в украинской столице. Их задача — захват правительственного квартала.

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