Стрелков объяснил, сколько продержится украинская армия и что будет дальше

Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, то есть без коммуникаций. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР, участник боевых действий в Донбассе Игорь Стрелков.

Военный аналитик заметил, что шок от первой атаки проходит. И предположил, что командование Украины уже поняло, что поражение в принципе неизбежно, так как их не поддержал Запад.

По мнению Стрелкова, в этой ситуации украинская армия в регулярных боях обречена. Максимум, сколько она ещё сможет организованно сопротивляться, это неделя-две, а дальше противник сделает ставку на партизанскую войну, к которой он тоже готовился, считает эксперт.

Он добавил, что это партизанское движение надо подавлять сразу же, чтобы население увидело твёрдые намерения власти. А для этого нужно очень много войск, которые из местных не создать, заключил Стрелков.

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