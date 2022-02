"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ

Россия и США в случае военного конфликта применят ядерное оружие, пишут обозреватели американских изданий The Nation и The New York Times.

Реальная опасность такого развития событий очень велика, говорится в материале. Беда в том, что даже в самой "простой" и "маленькой" ядерной войне пострадает множество городов с разных сторон баррикад.

Авторы материала говорят, что в случае взрыва хотя бы 300 из 1600 развёрнутых Россией стратегических боеголовок над городскими центрами США, 78 млн человек моментально умрут.

Впрочем в случае атаки США Россию ждёт то же самое. Поэтому данный кризис имеет смысл урегулировать дипломатическим путём, пишет лауреат Нобелевской премии мира 1985 года Айра Хелфанд. По его словам, страны обязаны прислушиваться друг к другу.

По мере усугубления кризиса на Украине уместно подумать о том, какими могут быть реальные последствия войны. Вооружённый конфликт даже с применением "обычных" видов оружия станет ужасной гуманитарной катастрофой.

Немного статистики. После начала боевых действий между странами может погибнуть от 25 тысяч до 50 тысяч мирных жителей, от 5 тысяч до 25 тысяч украинских военнослужащих и от 3 тысяч до 10 тысяч российских солдат.

Прогнозируемый поток беженцев может составить от одного до пяти миллионов.

Понятно, что сразу ядерным оружием никто не "трясёт", но качество и неядерных вооружений сейчас на высоте. Практически всё современное оружие обладает гораздо большей дальностью и разрушительностью, поэтому любая из сторон, столкнувшись с перспективой неизбежного поражения, может ударить чем-то фатальным.

Россия сегодня имеет 1900 единиц тактических и 1600 единиц развёрнутых стратегических ядерных зарядов.

Франция имеет около 300 единиц развёрнутых ядерных зарядов.

У Великобритании — 120 боеголовок.

Кроме того, в распоряжении Соединённых Штатов имеется 100 тактических бомб B61, размещённых на базах НАТО

в Бельгии,

Германии,

Италии,

Нидерландах

и Турции,

а также 1650 готовых к использованию стратегических боеголовок.

"Удар мощностью 100 килотонн над Москвой погубит четверть миллиона человек. Такой же над Капитолием США убьёт более 170 тысяч человек и ранит почти 400 тысяч", — считают эксперты.

В таком случае сразу будет разрушена вся инфраструктура страны:

электросети,

интернет,

система распределения продуктов питания,

транспортная сеть

и система здравоохранения.

Очень скоро население умрёт от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний, предупреждает Айра Хелфанд.

В The New York Times также рассказали, что последствия масштабного применения ядерного оружия НАТО и Россией будут чудовищными. Ещё катастрофичнее будут глобальные климатические изменения.

Недавние исследования подтвердили выдвинутые в 1980-х годах гипотезы о том, что ядерный удар поспособствует всемирному похолоданию. Если в атмосфере окажутся 150 млн метрических тонн), это приведёт к снижению среднемировой температуры до минус восьми градусов по Цельсию.

Последствия войны приведут к катастрофическому сокращению производства пищевых продуктов и голоду.

Даже если стороны выберут ограниченный военный конфликт с участием всего 250 боеголовок мощностью 100 килотонн, это всё равно ознаменует конец современной цивилизации.

