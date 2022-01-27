Банды, нищета и коррупция: какое "наследство" досталось новому президенту Гондураса

Сиомара Кастро, первая женщина, избранная президентом Гондураса, 27 января официально вступила в должность. Что немаловажно, церемония инаугурации проходила на фоне политического кризиса. Небогатое "наследство" досталось Сиомаре — эта маленькая страна с шикарными пляжами находится в самом сердце "треугольника смерти" Центральной Америки, где царят банды, нищета и коррупция.

Войны банд, караваны мигрантов

Более миллиона из почти 10 миллионов жителей Гондураса живут в Соединенных Штатах. Те же, кто предпочитает остаться на родине, все равно долго не живут — в Гондурасе очень высокий уровень насилия и преступности. В 2020 году было зарегистрировано 37,6 убийств на 100 000 жителей. Наряду с Мексикой Гондурас также является одним из самых опасных мест для журналистов: за последние два десятилетия там погибли 92 представителя СМИ.

Вместе с соседями Сальвадором и Гватемалой Гондурас образует так называемый "треугольник смерти", в котором обосновались самые жестокие банды "мара", которые контролируют незаконный оборот наркотиков и организованную преступность. По данным неправительственной организации Fosdeh, бедными являются примерно семь жителей из десяти. Насилие спровоцировало волну нелегальной миграции на север, особенно со стороны несовершеннолетних, которые опасаются, что их принудят к вступлению в банды.

Политическая нестабильность

Независимый с 1821 года, Гондурас пережил множество переворотов, вооруженных восстаний и конфликтов со своими соседями, в том числе с Гватемалой в 1880 году и с Сальвадором в 1969 году. Почти непрерывный период военного правления в течение почти 20 лет закончился в 1982 году избранием президента Роберто Суасо Кордовы. С тех пор правоцентристская Либеральная партия и правая Национальная партия борются за власть.

Избранный под либеральным лозунгом в 2005 году президент Мануэль Селайя был свергнут четыре года спустя в результате военного переворота, поддержанного правыми и деловым миром после поворота влево и заигрывания с покойным социалистическим лидером Венесуэлы Уго Чавесом. Позже Селайя создал левую партию "Свобода", которая привела к власти его жену, ныне президента Кастро.

Хуан Орландо Эрнандес, представитель Национальной партии, был впервые избран президентом Гондураса в 2013 году, в 2017 году его переизбрали на президентский пост, он всего на 1,5 % опередил своего соперника — кандидата от левых Сальвадора Насраллу. Оппозиция тогда заявила, что голосование было мошенническим.

Однако Эрнандес не усидел в президентском кресле — в августе 2019 года тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы призвать президента уйти в отставку после противоречивых указов в области здравоохранения и образования.

Его брат Тони был арестован в 2019 году по подозрению в перевозке 185 тонн кокаина в США и в прошлом году приговорен к пожизненному заключению. Несмотря на то, что Эрнандес поддерживал кампании США по борьбе с наркотиками, наркоторговцы, пойманные в Соединенных Штатах, утверждали, что давали взятки ближайшему окружению президента. Он категорически отрицает обвинения и говорит, что наркокартели пытаются отомстить ему за противодействие им.

Гондурас — коррупция, разруха и коронавирус

Гондурас — одна из беднейших стран Латинской Америки. Его положение усугубили пандемия коронавируса и разрушения, вызванные ураганами Эта и Йота в 2020 году. Гондурас — пятый по величине производитель кофе в мире, также страна поставляет миру бананы, древесину, кукурузу, ананасы, пальмовое масло, рис, бобы, креветки и табак, а Соединенные Штаты являются основным торговым партнером. Денежные переводы эмигрантов составляют почти 20 процентов ВВП страны. При этом в Индексе восприятия коррупции Transparency International Гондурас занял 157 место из 180. Вот такое наследство досталось Сиомаре!

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