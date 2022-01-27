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Автор Любовь Степушова

Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное

Мир » Бывший СССР » Украина

Переговоры в "нормандском формате" закончились общим давлением России и европейцев на Владимира Зеленского — пойти на прямые переговоры с республиками Донбасса. 

Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное

Необходимы прямые переговоры Киева с Луганском и Донецком

Россия согласилась на встречу в данном формате в Париже 26 января после того, как кабмин Украины отозвал проект закона о "переходном периоде" на Донбассе. Он предусматривал, в частности, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников восстания в Донбассе, который необходим по Минским соглашениям.

Также Москва дала понять, что если выполнение политической части сорвётся и на этот раз, то Луганская и Донецкие народные республики (ЛДНР) получат в помощь оружие. Об этом намерении заявила в среду правящая партия "Единая Россия", а так же все остальные парламентские фракции в Думе. После этого ДНР и ЛНР окажутся в полушаге от официального признания.

По словам российского представителя Дмитрия Козака, через две недели "Четвёрка" договорилась вновь встретиться в Берлине, о чём попросил сам Киев, и там от него ждут выполнения решений, полученных за почти 9 часов переговоров.

Эти вопросы касаются :

  1. Ведения Киевом прямых переговоров с Донецком и Луганском;
  2. С ответом на их прямые предложения, направленных в письменном виде, уточнил Дмитрий Козак.

Что содержится в этих предложениях, не разглашается.

По словам украинского представителя Андрея Ермака, в Париже согласовали прекращение огня. Козак подтвердил что это действительно был единственный консенсусный момент, но пригласил журналистов на переговоры в Берлине.

Позиция Берлина и Парижа обусловлена энергетическим фактором

Европейцы в этот раз консолидировались с Россией. Берлин и Париж понимают, что будут экономически пострадавшей стороной, если на Украине разгорится новый горячий конфликт.

Энергетическая безопасность ЕС на 50-60 % зависит от поставок российского газа, цены на него в результате санкций поднимутся в разы, что приведёт к коллапсу многих отраслей промышленности и росту протестных настроений.

Зеленский будет тянуть время до "расстрела"

Итак, развитие ситуации на Украине будет зависеть от того, пойдёт ли Зеленский на прямые переговоры с ЛДНР. Отметим, что такие вопросы без Рады это не решаются. Рада должна положительно проголосовать (хотя бы начать обсуждение), как минимум, по 4 пунктам из комплекса мер по выполнению Минских соглашений:

  • пункт 4 — по выборам на территории ЛДНР,
  • пункт 5 — по амнистии,
  • пункт 8 — по снятию экономической блокады и восстановлению экономических отношений,
  • пункт 11 — по принятию постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (с согласованием с ЛДНР).

Однако Рада отправилась на каникулы до 14 февраля.

То есть пауза затянется, устроит ли это Москву, посмотрим. Киев же, вероятно, проведёт консультации с Вашингтоном и либо решится на прямые переговоры, что будет означать втягивание в выполнение Минских соглашений, либо решится на войну. Оба варианта для Зеленского "смерти подобны".

"Нормандский формат" — это группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Промежуточные совещания проходят в рамках политсоветников.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий козак владимир зеленский
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