Аналитик Суздальцев: Москва проведёт молниеносную спецоперацию на Украине

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины — это последствия незаконченного Россией сценария 2014 года.

Об этом пишет политолог Андрей Суздальцев в своём Telegram-канале.

Россия поплатилась за то, что не добила "подранка"

Он указывает, что Россия в лице Украины оставила "геополитического подранка".

По мнению Андрея Суздальцева, сегодня Вашингтону нужна сокрушительная победа над "историческим врагом" после провала в Афганистане. Киеву тоже нужна полномасштабная "зачистка" Донбасса, так как она обеспечит победу Владимира Зеленского на приближающихся президентских выборах.

Для России в этих условиях война неизбежна, потому что невозможно бросить Донбасс, где проживает уже почти миллион граждан России, полагает аналитик.

"Эти люди, а с ними еще больше миллиона граждан Украины, только в России видят свою защиту. И их оставление вызовет тяжелый политический кризис в самой России. Это невозможно", — указывает эксперт.

Какой будет война России с Украиной

Выбор России — это очень быстрая и сокрушительная для Украины война, считает Андрей Суздальцев.

Он описывает сценарий войны следующим образом:

первым ракетным ударом будут уничтожены штабы, включая "бункер Зеленского", радиолокационные станции и системы ПВО,

затем выведены из строя аэродромы и, частично, основные украинские аэропорты.

затем начнется типичная сирийская операция, в результате которой в течении 48 часов ВСУ будет разгромлены с воздуха.

роль мотопехоты и танковых бросков будет отдана армиям республик Донбасса.

после разгрома ВСУ "украинские партизаны" "будут иметь возможность повоевать с российской авиацией".

Дело мира — в руках Киева

Результатом этой войны, как минимум, считает эксперт, станет продвижение Донецка и Луганска к границам своих областей. Мариуполь войдет в состав ДНР. Потом начнется очередной раунд переговоров, "стоны, сопли, призывы к международной солидарности и прочее, но в Донбассе будет установлен реальный мир".

"По российским понятиям — это будет спецоперация. Но мы должны помнить, что вышеописанный сценарий ответа России может стать реальностью только в случае, если ВСУ начнут наступление на Донбассе. Так что дело мира в руках Киева", — уверен Андрей Суздальцев.

Ситуация вокруг возможного "вторжения" РФ на Украину обострилась после того, как Москва потребовала от США и НАТО гарантии безопасности. Западные СМИ сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной и готовится поставить там марионеточное правительство после военного разгрома. Кремль заявляет, что перемещение войск внутри РФ — её внутреннее дело. Информацию о готовящейся военной операции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "голословной".

В сентябре 2014 года наступление ополченцев Донбасса на Харьков и Мариуполь было остановлено. потому что, по мнению политика Олега Царёва, тогдашний президент Украины Пётр Порошенко смог убедить людей в российском руководстве, что он будет искренним другом России и поможет разрешить этот конфликт.

Как сказал в одном из интервью глава МИД Сергей Лавров, в этом же его смогли убедить Берлин и Париж.