В Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили

Поставка вооружений Донецку и Луганску станет мерой, снижающей напряжённость и демонстрирующей необходимость мирного решения. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне, руководитель "Боевого Братства" Дмитрий Саблин, комментируя проекту WarGonzo заявление Генсека "Единой России" о необходимости поставок новых вооружений Луганской и Донецкой народным республикам. Его цитату приводит в своем Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов.

Парламентарий заметил, что полностью поддерживает призыв Андрея Турчака. Депутат напомнил о том, что в ходе первой агрессии украинской власти против Донбасса помогать братьям поехали добровольцы из России.

Саблин также отметил, что сегодня Украину демонстративно накачивают оружием с понятной целью. По его мнению, поставка вооружений Донецку и Луганску поможет снизить напряженность ситуации и продемонстрирует необходимость поиска мирного решения.

"Ну, а в случае, если кто-то, как другой клиент Запада, Саакашвили, захочет напасть на мирных людей в Донецке и Луганске, он узнает, каков на вкус его галстук", — заключил депутат.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал остановить киевский режим и оказать самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам помощь в виде поставок отдельных видов вооружений.

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