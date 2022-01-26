Россия отрицает поставки оружия в Донбасс

По словам уполномоченного РФ в ЕСПЧ (Европейском суде про правам человека) Михаила Виноградова, доказательств того, что Россия поставляет Донбассу оружие, нет. Об этом пишет РИА Новости.

Виноградов подчеркнул, что информация о поставках российского оружия в ДНР и ЛНР — это не более чем слухи и абсолютно голословные утверждения.

"Слухи, фейки и утверждения "highly likely". К слову, ополченцы в открытых источниках отмечают, что на Донбассе достаточно украинского оружия", — сообщил уполномоченный РФ.

Виноградов напомнил, что обнародовано заявление генерал-полковника Виктора Муженко, главы генштаба Вооружённых сил Украины, в котором сказано, что в Луганской и Донецкой областях "не было и нет регулярных воинских частей РФ".

Ранее Виноградов уже говорил, что Донбасс никоим образом не контролируется РФ, потому что в отношении России само понятие "контроля чужих территорий" совершенно неприемлемо.

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