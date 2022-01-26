Оружие, которое поставляет США на территорию Украины, может оказаться в руках террористов и боевиков, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Согласно сообщению дипмиссии, американские власти это "прекрасно понимают".
Таким образом, радикальные группировки в Донбассе могут получить "карт-бланш" на военные действия в регионе.
"Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе", — говорится на странице ведомства в Facebook.
Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что таким образом США содействует "киевскому режиму" и не забывает "этим хвастаться".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что американская сторона занялась массовыми поставками летального оружия на территорию Незалежной. По сообщению властей США, таким образом, они, якобы, помогают укрепить оборонную мощь страны, если случится "вторжение России".
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