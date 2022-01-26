Постпредство России в ООН: Украина "наводнена" оружием и "советниками" США

Территорию Незалежной "наводнило" вооружение и "советники" США и альянса НАТО, заявили в постпредстве России при ООН. Дипломаты отметили, что таким образом страны Запада "культивируют русофобию", постоянно муссируя тему о "вторжении".

Как подчеркнули в ведомстве, разговоры о размещении российских военных ведутся постоянно, однако представители иностранных государств не уточняют, что "скопление" войск происходит на территории самой России. Кроме того, вместо поддержки и призыва к исполнению минских соглашений, альянс и американские власти развивают "истерию вокруг российской агрессии".

"Вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", — говорится в сообщение ведомства.

В российском постпредстве отметили, что, обвиняя Россию в "стягивании войск" и якобы нападении на Украину, США и НАТО сами вооружают Незалежную.

"Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряжённость в черноморском районе", — резюмировали в ведомстве.

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