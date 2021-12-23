США не доверяют армии Болгарии: она не станет стрелять в русских

США настаивают на размещении ещё пяти тысяч своих солдат в Болгарии, но министр обороны балканской страны выражает точку зрения своих солдат — они не будут стрелять в русских.

США хотят разместить в Болгарии дополнительно пять тысяч солдат

Верховный главнокомандующий вооружённых сил НАТО в Европе Генерал Тод Уолтерс предложил альянсу усилить военное присутствие в Болгарии и Румынии "в ответ на наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной", сообщила в субботу, 19 декабря, немецкая газета Der Spiegel.

Как сообщает сайт 24сhasa.bg со ссылкой на свои источники, США хотят разместить в Болгарии на постоянной основе ещё не менее 5-5,5 тысяч военноcлyжащиx c боевой теxникой, которые в настоящее время дислоцируются в Германии. Согласно существующему соглашению между двумя странами, на военных базах в Болгарии "Ново село" и "Безмер" уже размещено 2500 военнослужащих США и допускается увеличение до пяти тысяч на каждой из баз. Однако через три месяца эти допсилы должны быть ротированы.

Министр обороны высказал свою точку зрения в соцсети

Против подобных планов выступил министр обороны Болгарии Стефан Янев. Он написал в своём аккаунте в Facebook, что пока необходимости в размещении дополнительных войск на болгарской территории нет.

"Моя позиция заключается в том, что такая дискуссия или подход может привести к нежелательному росту напряжённости в регионе. Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу Североатлантическому союзу и соответствующей зоне безопасности. В этом смысле я не думаю, что есть необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение, связанное с вводом дополнительных войск на нашу территорию", — написал Янев.

Однако неожиданно премьер-министр Кирил Петков дистанцировался от мнения министра обороны.

"Вопрос о размещении дополнительных войск НАТО в Болгарии на совете министров не обсуждался. Мнение министра обороны по этому поводу является личным, а не позицией правительства", — заявил Петков на брифинге после очередного заседания правительства.

Такое мнение появилось у Кирила Петкова после встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Петков заявил, что позиция Болгарии полностью солидарна с позицией ЕС и НАТО в отношении Украины, и сообщил о заключении договорённости о строительстве "второго моста (на Дунае) между Русой и Джурджу (румынский город)" для "целей обороны".

Вся болгарская армия — это армия НАТО

По словам болгарского журналиста Эмиля Спахийски, конфликт между болгарскими политиками по этой теме возник из-за недопонимания, что такое болгарская армия.

"Вся болгарская армия — это НАТО. У нас в Болгарии более 20 тысяч солдат. На Балканах находится около 90 тысяч греческих военнослужащих, в том числе в составе НАТО. 400 тысяч турецких войск, а также около 90 тысяч румынских войск. Насколько точно усилится присутствие НАТО, если будут размещены дополнительно две тысячи (американских) военнослужащих?" — прокомментировал журналист в эфире программы "Твой день".

По его словам, аргумент в пользу ввода дополнительных войск не обоснован. Америка хочет разместить больше сил в Восточной Европе — от Германии до Балкан, в результате чего "игра с Россией перенесётся на нашу территорию", добавил Эмиль Спахийски.

Такого же мнения придерживается болгарский эксперт по национальной безопасности профессор Боян Чуков.

"Как только вводятся новые контингенты, все эти военные объекты становятся законной целью для российских ракет. Это все должны знать, соглашаясь принять участие в этом противостоянии. Сейчас всё зависит от о тех, кого мы выбрали на выборах", — сказал Боян Чуков.

Кого выбрала Болгария в правительство?

Как сказал Pravda.Ru руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин, после ухода из власти партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) жёсткая антироссийская риторика в Болгарии начала постепенно спадать, появилось понимание, что надо взаимодействовать и с Москвой, "поскольку есть достаточно тесные связи и в туризме, и в энергетической сфере".

Политолог предостерёг от скоропалительных выводов в отношении нового болгарского правительства, которое было сформировано 13 декабря (от коалиции "Продолжаем перемены", Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ", коалиции "Демократическая Болгария").

В правительстве есть, безусловно, сторонники ещё более тесного сотрудничества с НАТО и следования тому курсу, который навязывается из Брюсселя, из Вашингтона. Есть и те, кто выступает за более сбалансированную политику, например, действующий президент Румен Радев, отметил Юрий Квашнин.

"Пока Болгария остерегается нового размещения натовских сил на своей территории. Посмотрим, что будет дальше. Болгария — страна небольшая. Она очень плотно интегрирована в систему евроатлантических связей. И здесь, конечно, многое будет зависеть не от самого болгарского правительства, а от того давления, которое оказывается на него партнёрами по Североатлантическому альянсу", — отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Болгары не станут стрелять в русских

Заметим, что Болгария хотя и состояла в гитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, но ни одного выстрела против советского солдата болгары не сделали.

В 2017 году во время учений Североатлантического альянса в Румынии в качестве мишеней предлагались фигуры русских солдат, однако болгарские солдаты и офицеры наотрез отказались стрелять в такие мишени, заявив, что "болгары не стреляют в русских".

Именно этим объяснятся резон американцев иметь своих солдат в Болгарии, а не надеяться на 20 тысяч болгарских "натовских" солдат.

Читайте по теме:

Болгары выразили сомнение в агрессии РФ и её планах напасть на Украину

В США пообещали поддержать восточный фланг НАТО: "Перед лицом России"

Зачем Румен Радев объявил Крым российским

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.