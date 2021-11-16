Болгары устали от коррупции и шоуменов. Кого же они выбрали?

В Болгарии к власти приходят политики, которые воспитаны на Западе, поэтому улучшения отношений с Россией не будет, считает эксперт Екатерина Шумицкая.

На парламентских выборах в Болгарии победила новая партия

Неожиданным победителем на парламентских выборах в Болгарии, состоявшихся 14 ноября, стало новое политическое объединение "Продолжаем перемены", созданное бывшими министрами экономики и финансов Кирилом Петковым и Асеном Василевым.

Они сразу назвали главной своей задачей создание большой парламентской коалиции и формирование нового правительства страны. При этом они заявили о готовности сотрудничать со всеми силами — кроме правившей с 2009 года партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисова и турецкого "Движения за права и свободы" (ДПС).

Ожидается, что именно Кирил Петков будет выдвинут на пост премьер-министра Болгарии.

Петков заявил во вторник, 16 ноября, что готов к коалиции с социалистами, партиями "Есть такой народ" и "Демократическая Болгария".

Он призвал к серьёзным действиям против разворовывания государственных средств.

"Я считаю, что в Болгарии не должно быть вора, который незаконно использует государственные средства, чтобы чувствовать себя безнаказанным. Нужна люстрация воров. Необходимо нести ответственность. Как член парламента я не могу никого сажать в тюрьму. Однако есть красная линия — первая — нужно сменить главного прокурора", — пояснил Петков.

Победителям выборов в этот раз практически любой ценой будет необходимо сформировать правительство, так как досрочные выборы проводятся уже в третий раз за год, что связано с прошлыми неудачами при попытке утвердить кабинет министров через парламент.

ЦИК обработал на вечер 15 ноября 99,51% протоколов. Наибольшее число голосов — 25,65% — получило движение "Продолжаем перемены". На второй позиции — блок ГЕРБ и "Союза демократических сил" (22,8%). Третье место с 12,92% занимает ДПС. Далее следует Болгарская социалистическая партия (БСП) с 10,26% голосов.

В новый созыв парламента также проходят партия "Есть такой народ" (9,52%) Слави Трифонова, хотя на предыдущих выборах он был на первом месте, и коалиция "Демократическая Болгария" (6,34%). Определённым сюрпризом стал результат патриотической партии "Возрождение": с 4,86% она прошла в парламент, заняв седьмое место.

Болгары устали от коррупции и шоуменов

Как сказала Pravda.Ru кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела Европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая, партия "Продолжаем перемены" поймала волну, связанную с разочарованием болгарских граждан в старых политиках и шоуменах, конкретно — в Слави Трифонове.

Эксперт отметила, что он оказался "абсолютно недоговороспособной личностью, никудышным политиком" и в результате "всё сделал, чтобы Болгария полгода была без правительства".

А старые партии ГЕРБ и ДПС дискредитировали себя коррупцией.

Екатерина Шумицкая предполагает, что Петкову удастся создать коалицию без ГЕРБ и ДПС — с социалистами и партией "Есть такой народ", и даже без партии Трифонова, который против альянса с социалистами, но тогда это будет коалиция меньшинства.

Отношения Софии с Москвой не станут лучше

Эксперт уверена, что во втором туре президентских выборов победит Румен Радев, нынешний президент, и "он будет сглаживать антироссийскую риторику у нового правительства, если таковая появится".

Однако, каких бы пророссийских направлений президент ни придерживался, это однозначно будет прозападное правительство — в фарватере политиков Брюсселя, подчеркнула Екатерина Шумицкая.

"Надо не забывать о том, что по отношению к Москве болгарское общество расколото примерно пополам. Но общая политика, связанная с принципиальным выбором Болгарии, который она сделала ещё в 90-е годы на участие в европейской интеграции и атлантическом сотрудничестве, будет продолжаться. Никаких улучшений в отношениях с Россией ждать не приходится. Потому что приходят политики, которые воспитаны на Западе, придерживаются западных норм и очень хотят, чтобы Болгария процветала так же, как страны Западной Европы", — сказала Pravda.Ru эксперт.

Отношения Болгарии и России ухудшились в апреле текущего года, после того как шестерых российских граждан обвинили в организации четырёх взрывов в период с 2011-го по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилось оружие для Грузии и Украины. Позже София решила объявить российского дипломата персоной нон грата.

Однако отношения базируются на взаимодействии в рамках газопровода "Турецкий поток", с помощью которого Болгария транспортирует российский газ в страны Центральной Европы и получает ощутимые транзитные выгоды. Это в любом случае будет сказываться на российско-болгарских отношениях в сторону их балансирования на волне прагматизма.

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