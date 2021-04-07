Станет ли Болгария пророссийской с премьером Трифоновым?

Вариант замены одиозного политика на шоумена, который ещё более покорен Западу, так понравился Вашингтону, что в Болгарии мы видим такой же вариант, как и на Украине.

Поражение болгарских тяжеловесов — ГЕРБ и БСП

В Болгарии во вторник обработано 100% избирательных протоколов по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов.

Правящая правая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которую возглавляет нынешний премьер-министр Бойко Борисов получила 26,18% голосов. Движение "Есть такой народ" шоумена Слави Трифонова — 17,66%, Болгарская социалистическая партия (БСП) — 15,01%, протурецкая "Движение за права и свободы" (ДПС) — 10,49% либеральная партия "Демократическая Болгария " — 9,45%, движение " Вставай! Мафия Вон! " — 4,72%.

По сравнению с выборами 2017 года ГЕРБ потеряла 27% своих избирателей, а социалисты — половину.

Таким образом, наибольшее количество мест в парламенте получит ГЕРБ — 75, за ней следует партия Слави Трифонова с 51 мандатом, БСП — 43, ДПС — 30, "Демократическая Болгария" получила 27 мест, а движение во главе с Майей Маноловой — 14.

Не набрал 4% голосов необходимых для прохождения в парламент нынешний партнёр ГЕРБ в правительстве — "Болгарское национальное движение".

Перспектива нового правительства Болгарии туманна

До сих пор все лидеры прошедших в парламент партий заявляли, что не хотят коалиции с ГЕРБ, даже если Борисов не будет премьер-министром. Только ДПС публично не комментировала этот вопрос.

Формирование кабинета министров будет сложной задачей из-за различных интересов шести партий. Многие аналитики не исключают новых выборов.

"Очевидно, что голоса за перемены преобладали. Ситуация зашла в тупик. Наиболее верным выбором было бы, чтобы протестные партии собрались вместе и сформировали кабинет при поддержке БСП". Об этом nova. bg заявил социолог Парван Симеонов из Gallup.

По его словам, ГЕРБ будет очень сложно сформировать кабинет, и есть вероятность, что партия Слави Трифонова выиграет грядущие выборы.

"Тогда в стране будет наблюдаться совершенно новая ситуация. Вчера люди Трифонова заявили, что согласны с идеей проведения нового голосования", — добавил Симеонов.

Политолог Димитар Ганев добавил к этим вариантам, которые не исключает, свой — коалиция ГЕРБ и партии "Есть такой народ".

"Объединение вокруг протестных партий, по его словам, звучит красиво, но маловероятно. Протестное голосование не приведет к компромиссу", — считает Димитар Ганев.

Решающий голос у Трифонова

Таким образом, решающим голосом сегодня обладает Трифонов. Он дал понять, что поддержит президента Румена Радева в выдвижении на второй срок (выборы состоятся осенью). Многие расшифровали это сообщение следующим образом: "Он рассчитывает получить мандат на формирование правительства".

Другие говорят о том, что это попытки консолидировать политических оппонентов ГЕРБа вокруг главы государства, стирая не только противоречия, но и "красные линии" между ними. Казалось бы, вот он решающий прорыв в Болгарии к "пророссийской политике", которой может похвастаться Радев.

США знают, какое правительство нужно Болгарии

Аналитик Валентин Вацев в интервью БНР сообщил, что надо посмотреть, какие пoлитичecкие элиты зaймут пoзиции "в тeмнoм мecтe зa eгo (Трифонова) cпинoй". Это могут прежние люди из ГЕРБ, БСП, ДП, отметил он.

Пo мнeнию aнaлитикa, CШA управляют политической жизнью Болгарии, и им вaжнo знать одно — будeт ли в Бoлгaрии прaвитeльcтвo, гoтoвoe учacтвoвaть в aнтирoccийcкoй кaмпaнии.

"Ecть тот, ктo мoжeт cкaзaть, кaкoe прaвитeльcтвo годится для Бoлгaрии. Бoлгaрия являeтcя чacтью aнтирoccийcкoгo фрoнтa НAТO", — сказал Вацев.

Население устало от одного ставленника Запада? Готов другой

В комментарии для "Правды.Ру" научный сотрудник в Институте славяноведения Георгий Энгельгардт отметил, что партии прошедшие в парламент, будут очень активно пытаться сформировать правительство без ГЕРБа, потому что у населения "существует очень сильная усталость от Борисова".

По словам эксперта, тенденция отстранения от власти засидевшихся там политиков — это общая балканская тенденция, достаточно вспомнить пример Черногории, где партия президента Мило Джукановича была оттеснена после августовских выборов от власти коалицией оппозиционных движений.

Те же события произошли в частично признанной Республике Косово, где на протяжении двух десятилетий практически безраздельно господствовали кланы Рамуша Харадиная и Хашима Тачи. Но они тоже были оттеснены от власти "коалицией оппозиционно-гражданских партий, не связанных с бывшими боевикам".

"Тенденция такая есть, и Запад её поддерживает. И, возможно, что и такой политический долгожитель, как Борисов, может пасть её жертвой", — сказал Георгий Энгельгардт.

Трифонов — второй Зеленский

Станислав Трифонов — болгарский музыкант, актер и политик, В группе "Ку-ку бэнд" одной из самых известных его композиций в 1990-е годы была песня под названием "Красный Феррари". Его последний клип, опубликованный в феврале этого года, набрал в YouTube уже больше 8 млн просмотров.

В 2019 году он создал популистскую партию, которая поддерживала болгарские протесты 2020-2021 годов против повальной коррупции связанной с правительствомБорисова.

Вашингтон освободится от надоевшего болгарам Борисова, но ожидать прихода пророссийского политика и даже адекватного к России политика не приходится. Придёт вполне управляемый США второй Зеленский.

Болгария — самая бедная страна Евросоюза: ВВП на душу населения в ней в 2019 году составил около 9500 долларов (при среднем по ЕС показателе больше 24 тысяч). Болгария лидирует в рейтинге Евростата по доле населения, сообщающего о том, что оно сталкивалось с преступностью, насилием или вандализмом в районе своего проживания.

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