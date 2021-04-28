Стало ясно, зачем Праге и Софии нужны "Петров и Боширов"

Болгары и чехи обнаруживают "русский след" во взрывах на своих оружейных складах. Между тем, эти взрывы прикрывают их незаконную торговлю оружием в страны, где идёт война.

Гебрев обнародовал документы о странных отношениях с чешским складом

Болгарская оружейная компания EMCO, принадлежащая бизнесмену Емельяну Гебреву, обнародовала через Bellingcat документы, косвенно подтверждающие вину чешской стороны во взрывах в Врбетице в 2014 году.

EMCO отреагировала после того, как в Чехии президент Милош Земан подтвердил наличие болгарского следа во взрывах в Врбетице. Чешская разведка пришла к выводу, что на складах были боеприпасы EMCO. Гебрев подтвердил, в том числе The New York Times, что его оружие было на складе, однако это не значит, что взорвалось именно оно.

EMCO также уточняет в письме в прокуратуру Болгарии, что ей не известно, какие ещё запасы были на складах чешской компании Imex. А также, кто и почему пустил "российских агентов" на склады, и что они там "проинспектировали".

Из обнародованных в Belingcat документов видно, что в письме в EMCO от 3 октября 2014 года, за 13 дней до взрыва, чешские партнеры из Imex настаивали на предоставлении плана вывоза оружия Гебрева со склада, так как накопилась задолженность по оплате. В противном случае они пригрозили, что будут продавать их своим анонимным клиентам (не исключено, что на Украину).

Как ясно из перечня оружия речь идёт о снарядах для 152-мм гаубиц советского производства и миномётных снарядах 122 калибра.

7 октября, в ответном письме в Imex говорилось, что ЕМСО не собираtncz продавать свою собственность.

"Мы предлагаем, что, если Imex не сможет продолжить хранение нашей собственности, эту услугу мы передадим другой чешской компании", — говорится в документе.

При этом ни о какой задолженности речи не идёт. Странные отношения двух торговых партнёров, говорящие о том, что они были незаконными.

Отсюда есть вариант, вполне объясняющий вторую версию Земана — "халатность", допущенную на складе: чехи всё же продали боеприпасы, а затем устроили взрыв, чтобы не делиться с Гебревым. Вполне в духе бравого солдата Швейка.

Третий вариант — власти Чехии (не уровня Земана, конечно) покрыли "халатность", потому что по чешским законам государство должно отслеживать конечный пункт поставки оружия, и сделка по нему не может быть анонимной.

Немецкое СМИ World Economy, указывает, что по его источникам, на складе могли были взорваны или взорвались сами при ненадлежащем хранении противопехотные мины, запрещенные международной конвенцией. Так, у кого сейчас должны быть проблемы? Никак не у России.

Выгода России не просматривается

Теперь о предполагаемой роли россиян. Как указывалось в 2014 году, когда велось расследование взрывов, "склад боеприпасов" на самом деле являлся "складской зоной", в которой было от 10 до примерно 100 отдельных стоящих зданий - "бараков", в целях безопасности расположенных на большом расстоянии друг от друга.

Как установило следствие, в одном из них вспыхнул пожар и, примерно, через 2 часа раздался взрыв, впрочем, пожар был быстро потушен. Остальные складские помещения остались нетронутыми. Вопросов много:

"Петров и Боширов" рисковали жизнью, чтобы поджечь, а не взорвать один из бараков?

из бараков? Чтобы позволить его быстро потушить?

В чем смысл мероприятия ? Стоит ли оно того?

Из всей этой многослойной истории ясно, что чехи сами мухлевали со складами и оружием на них, продавая боеприпасы в обход собственных и международных законов. И это делали не только чехи, но и болгары.

Болгария тоже продаёт оружие незаконно

Об этом рассказала в 2016 году болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева. Она обнаружила в Алеппо в одном из хранилищ террористов "ан-Нусры" (организация запрещена в России) прибывшие из Болгарии ящики с 122-мм ракетами к установкам "Град".

Гайтанджиева была удивлена равнодушием болгарских властей к результатам её расследования. Сотрудники болгарских спецслужб провели с ней беседу, и этим ограничились. Но это было нарушением европейского моратория на торговлю оружием с "повстанцами" в Сирии, и этого было достаточно и необходимо, чтобы привлечь виновных к ответственности. Ничего этого не произошло.

Такое "равнодушие" объясняется просто — болгарские власти знали о манипуляциях оружейника Гебрева и покрывали их, впрочем, о коррупции болгарского политикума не говорит только ленивый. Именно поэтому сегодня в Болгарии нашли "русский след" во взрывах на своих складах в 2011 — 2020 году.

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