В США пообещали поддержать восточный фланг НАТО: "Перед лицом России"

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не оставят союзников на восточном фланге НАТО и окажут необходимую помощь "перед лицом России".

Как подчеркнула замминистра, в том числе ведомство волнует и ситуация на белорусско-польской границе, где, конечно, тоже "не обошлось" без российской стороны.

Поддержку США пообещали странам-участницам "Бухарестской девятки":

Румынии,

Польше,

Болгарии,

Чехии,

Эстонии,

Венгрии,

Латвии,

Литвы,

Словакии.

О необходимости "усилить" восточный фланг и расширить присутствие НАТО на этой территории просил президент Польши Анджей Дуда, передаёт РЕН ТВ.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении болгарского президента Румена Радева, страна которого входит в "Бухарестскую девятку", о территориальной принадлежности Крыма. Лидер подчеркнул, что всегда считал полуостров частью России и не приветствует украинские "тяжбы".