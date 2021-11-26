Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не оставят союзников на восточном фланге НАТО и окажут необходимую помощь "перед лицом России".
Как подчеркнула замминистра, в том числе ведомство волнует и ситуация на белорусско-польской границе, где, конечно, тоже "не обошлось" без российской стороны.
Поддержку США пообещали странам-участницам "Бухарестской девятки":
О необходимости "усилить" восточный фланг и расширить присутствие НАТО на этой территории просил президент Польши Анджей Дуда, передаёт РЕН ТВ.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении болгарского президента Румена Радева, страна которого входит в "Бухарестскую девятку", о территориальной принадлежности Крыма. Лидер подчеркнул, что всегда считал полуостров частью России и не приветствует украинские "тяжбы".
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.