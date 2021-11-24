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Автор Любовь Степушова

Самый худший сценарий для Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Начал вырисовываться самый худший сценарий для Украины — исчезновение её с карты мира по соглашению между РФ и США.

Самый худший сценарий для Украины

Украина на пике информационной войны

Это связано с двумя медийными моментами:

  • дискредитацией Владимира Зеленского на всех уровнях и со всех сторон,
  • информационной кампанией в американских СМИ по нагнетанию ситуации: "Россия готовится напасть на Украину."

Эта информационная война опирается на реальные планы о второй встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Не забываем, что уже прошла первая, прошли визиты куратора "революции гидности" Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву. И каждый раз Киев панически требовал ничего не решать без него. Так же недавно возмущалась Польша по вопросу миграционного кризиса, но его решили без Варшавы те, кто имеет в этом мире право голоса.

Украина, как и Польша, не имеет этого права, хотя, как основательница ООН, могла бы претендовать, но откровенно отдала свой суверенитет США.

Имперское мышление в большой политике

Надо понимать, как мыслят империи — Россия и США ими были или являются, впрочем, бывших империй не бывает, пример Турции об этом говорит. А вот Китай империей никогда не будет, не случайно "последнее китайское предупреждение" стало анекдотичным.

Империи мыслят категориями прироста территорий, если не физически, то ментально, и в этом США преуспели. Украина — это на сегодняшний день именно такой территориальный ресурс, не случайно Реджеп Эрдоган (ревнитель Османской империи) хочет себе немного Крыма.

Поэтому судьба Украины решается, если уже не решилась в переговорах между президентами России и США. Именно о этом свидетельствует информационная атака американских СМИ: "Россия скоро нападёт на Украину".

Такое впечатление, что Вашингтон говорит Москве: "Ну, напади уже". При этом такие заявления идут параллельно с уверениями, что военная помощь Украине оказана не будет.

Конечно, план предусматривает, что Россия не нападёт. Российской империи нужна освободительная война, поэтому надо раскачать ситуацию на Украине дискредитацией Зеленского (он и сам старается для этого), и довести её до нового бунта.

Причем эта кампания идёт не только с Востока (в Телеграм-каналах в освещении некомпетентности Киева в экономике и политике), но и с Запада (Вагнергейт, панамские офшоры).

Хотите узнать судьбу Украины — посмотрите на Грузию

Такие кризисы несостоявшимися Наполеонами решаются очень просто — патриотической войной. Уже есть план такой войны — по "хорватскому сценарию", при этом судьба Зеленского никого не волнует, впрочем, он несомненно подготовил себе место на Западе и имеет там солидный счёт.

Именно так была решена судьба Грузии и судьба Саакашвили. Многие до сих пор задают себе вопрос: почему российская армия остановилась у Тбилиси?

Почему-то Москва остановила наступление и в Донбассе в 2015 году. Остальное — это момент торгов: в вот вы не выполнили договорённости, мы вас накажем санкциями. А вот вы почему нас так прижали, когда сами не выполняете, получите и распишитесь — Крым-наш. Ах так, ещё санкции. Не пускаете "Северный поток 2" — получите миграционный кризис в Белоруссии и высокие цены на газ.

После многих лет "перетягивания каната" по таким вопросам, с возвратом в США элит, которые продвигают Байдена, назрел новый передел территорий. Украина может быть поделена в ближайшее время, причём Европа не будет возражать — Венгрия, Румыния, Польша заблокируют любое возмущение ЕС по этому вопросу. Кстати, не забудем что была такая Австро-венгерская империя.

Может ли Украина остановить распад?

Спросим себя, а может ли Украина остановить распад? Возможно, время уже упущено, но ей просто необходимо начинать выполнять для этого Минские соглашения.

И ведь будь она порасторопнее, если бы Киев сохранил остатки здравомыслия, то мог бы договориться не о продлении контракта с "Газпромом", а о консорциуме с Германией и Россией по "СП-2", мог бы провести выборы в ЛДНР, пусть легитимизируя народную власть, но оставляя этот регион в зоне своего влияния (кстати, это недавно предложил Арсен Аваков).

Будь Украина поумнее, не было бы блокады Донбасса, а живущие там граждане получали бы полный украинский социальный пакет. Но украинской власти наплевать на своих граждан, граждане это чувствуют и не будут препятствовать распаду Украины.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Куратор: Любовь Степушова
Темы реджеп эрдоган владимир путин михаил саакашвили владимир зеленский
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