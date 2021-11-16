EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин и Макрон обсудили пути преодоления кризиса на польско-белорусской границе
В РФ за сутки выявили 1240 смертей от COVID-19
Рудковскую укорили за пафосный наряд на балу Tatler: "Раззолочённое гофре"
Военный эксперт оценил заявление США о "безрассудных" испытаниях РФ в космосе
Вакцинированным разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным
Чемпионка мира Юрлова возвращается в биатлон
wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами
Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд

Эксперт: Путин обеспечил Донбассу выход из тупика Минских соглашений

Мир

Включение предприятий ЛДНР в российский рынок — это логический итог широкого участия российских граждан Донбасса в парламентских выборах в РФ. Следующий шаг не менее логичен — включение народных республик в состав России, считает эксперт Владимир Джаралла.

Эксперт: Путин обеспечил Донбассу выход из тупика Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) через безлимитные поставки продукции предприятий региона на российский рынок и участие в госзакупках в РФ.

В указе российского лидера отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с продолжающейся экономической блокадой и ухудшением ситуации в результате пандемии коронавируса.

Как сказал Pravda, Ru политический аналитик Владимир Джаралла, это самый серьезный сдвиг за последнее время и выход из тупика, который образовался в Донбассе из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения

По словам эксперта, это выглядит "весьма мощным ответом" на невмешательство Европы в минский процесс и начавшееся военное обострение, спровоцированное США.

Владимир Джаралла напомнил, что в Донбассе сохранился серьезный экономический, индустриальный потенциал с высокой культурой промышленной жизни, а именно — коллективизмом, что помогло Донбассу выстоять во время гражданской войны.

"Подписанный указ разрушает подвешенное состояние региона и поддерживает серьезные перемены в экономическом плане, которые шли в последнее время, а именно, налаживание систем управления производством, инфраструктуры по российском образцам", — сказал аналитик.

Владимир Джаралла полагает, что этот указ также — это логический итог широкого участия российских граждан Донбасса в парламентских выборах в РФ, и следующий шаг не менее логичен — включение Донбасса в состав России, который в своё время будет сделан.

"Жители Донбасса хотят, мечтают чтобы их земля стала частью России. Не только по уровню гражданства, но и потому что это их родная земля, она полита их кровью и она должна быть русской. А Украина для них после 7 лет войны — чужое государство. С другой стороны, мы понимаем, что здесь пока что играет свою роль так называемая большая политика, которая не интересуется жизнями и судьбами людей. Мы видим, что идет серьезное обострение, чреватое не просто военным столкновением, а полномасштабной войной. Поэтому, на этом фоне, сделанный шаг означает очень многое. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы всё было доведено до логического конца, то есть чтобы Донбасс был в составе России", — отметил аналитик.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что указ российского президента о гуманитарной поддержке Донбасса не соответствует Минским соглашениям.

"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата", — прокомментировала эти слова официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Лукашенко заявил о наращивании Польшей ударной группировки войск на границе
Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу
Financial Times пугает Украину "зимним вторжением РФ"
Чемпионка мира Юрлова возвращается в биатлон
wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами
Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Журналистов не пустили на заседание об отмене QR-кодов в Татарстане
В Минздраве напомнили, сколько действуют QR-коды после прививки для переболевших
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Дмитрий Соколов Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу Дмитрий Соколов Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Экономика и бизнес
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников