Эксперт: Путин обеспечил Донбассу выход из тупика Минских соглашений

Включение предприятий ЛДНР в российский рынок — это логический итог широкого участия российских граждан Донбасса в парламентских выборах в РФ. Следующий шаг не менее логичен — включение народных республик в состав России, считает эксперт Владимир Джаралла.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) через безлимитные поставки продукции предприятий региона на российский рынок и участие в госзакупках в РФ.

В указе российского лидера отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с продолжающейся экономической блокадой и ухудшением ситуации в результате пандемии коронавируса.

Как сказал Pravda, Ru политический аналитик Владимир Джаралла, это самый серьезный сдвиг за последнее время и выход из тупика, который образовался в Донбассе из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения

По словам эксперта, это выглядит "весьма мощным ответом" на невмешательство Европы в минский процесс и начавшееся военное обострение, спровоцированное США.

Владимир Джаралла напомнил, что в Донбассе сохранился серьезный экономический, индустриальный потенциал с высокой культурой промышленной жизни, а именно — коллективизмом, что помогло Донбассу выстоять во время гражданской войны.

"Подписанный указ разрушает подвешенное состояние региона и поддерживает серьезные перемены в экономическом плане, которые шли в последнее время, а именно, налаживание систем управления производством, инфраструктуры по российском образцам", — сказал аналитик.

Владимир Джаралла полагает, что этот указ также — это логический итог широкого участия российских граждан Донбасса в парламентских выборах в РФ, и следующий шаг не менее логичен — включение Донбасса в состав России, который в своё время будет сделан.

"Жители Донбасса хотят, мечтают чтобы их земля стала частью России. Не только по уровню гражданства, но и потому что это их родная земля, она полита их кровью и она должна быть русской. А Украина для них после 7 лет войны — чужое государство. С другой стороны, мы понимаем, что здесь пока что играет свою роль так называемая большая политика, которая не интересуется жизнями и судьбами людей. Мы видим, что идет серьезное обострение, чреватое не просто военным столкновением, а полномасштабной войной. Поэтому, на этом фоне, сделанный шаг означает очень многое. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы всё было доведено до логического конца, то есть чтобы Донбасс был в составе России", — отметил аналитик.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что указ российского президента о гуманитарной поддержке Донбасса не соответствует Минским соглашениям.

"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата", — прокомментировала эти слова официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.