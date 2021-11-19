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Автор Любовь Степушова

Зачем Румен Радев объявил Крым российским

Мир » Европа » Евросоюз

В Болгарии 50% общества — русофилы, то, что Румен Радев заявил о Крыме как о российском полуострове, — это не новость, это предвыборная борьба. Новость — запоздалая реакция Киева.

Зачем Румен Радев объявил Крым российским

Радев всегда говорит слова, нужные болгарам

Президент Болгарии Румен Радев в дебатах с претендентом на этот пост Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым украинским. Радев на это ответил:

"Он сейчас русский, как бы то ни было".

"Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом по меньшей мере потому, что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа", — добавил Радев.

Действующий президент также заявил, что введённые в отношении России санкции неэффективны.

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", — заявил Радев в ходе дебатов.

В комментарии для Pravda.Ru председатель правления Евразийского института геополитики и экономики Болгарии Пламен Милетков, отметил, что болгарский президент второй или третий раз говорит, что Крым русский, что Крым — это Россия.

"Это его политика, потому что оппонент говорит, что Крым — украинский. История показала, что Крым был русский, был украинский, сейчас он русский, снова вернулся", — отметил эксперт.

По его словам, Радев выиграет во втором туре, потому что "он генерал, серьёзный человек и правильные слова говорит".

Отметим, что президент Болгарии Румен Радев в попытке завоевать второй мандат лидирует в первом туре на выборах главы государства. В первом туре, поддержанный социалистами, выигравшей парламентские выборы партией "Продолжаем перемены", партией "Есть такие люди", он получил 49,42% голосов, а Анастас Герджиков, которого поддержала занявшая второе место на выборах партия ГЕРБ, — 22,83%. Второй тур состоится 21 ноября.

Украина хочет опровержения и после выборов его получит

Киев отреагировал на слова Радева выраженным несогласием.

Было подчёркнуто, что слова президента Болгарии "не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Болгарией и резко противоречат официальной позиции Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы ожидаем, что президент Болгарии Румен Радев опровергнет его вчерашнее заявление", — говорится в тексте МИД Украины.

Радев: "Я за НАТО и ЕС"

Очень даже может быть, потому что Радев не возражает против военных баз США в Болгарии и вполне может быть агентом влияния США — в 1992 году окончил эскадронную офицерскую школу "Максвелл" в Соединённых Штатах Америки.

В 2016 году Радев также в президентской кампании на вопрос, чей Крым, ответил: "А если вы поедете в Крым, вы визу где будете получать?"

"Мы должны смотреть реальности в глаза. Конечно, есть нарушение международного права. Это факт. Но это факт, что сейчас над Крымом развевается российский флаг. Мы закроем глаза? Где теперь (Даниел) Митов получит визу, если он захочет поехать в Крым?" — спросил Радев.

"Они бессильны напасть на меня с чем-то значимым — конечно, я за НАТО и ЕС, посмотрите всю мою биографию", — добавил Радев.

Болгары, которые не являются русофилами, в комментариях к новости о демарше Радева называют его креатурой США, а Герджикова — Турции и делают выбор в пользу первого.

На сегодняшний день воссоединение Крыма с РФ признали

  • Афганистан,
  • Венесуэла,
  • Куба,
  • Никарагуа,
  • Сирия,
  • Судан
  • и КНДР.

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Присоединение Крыма – лучшее, что сделала Россия
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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