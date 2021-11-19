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The Spectator: Украина будет воевать с РФ в одиночку

Мир » Бывший СССР » Украина

Запад упорно продвигает идею о навязчивом стремлении России захватить Украину. Наличие собственных войск на собственной территории России ставят в вину и постоянно говорят об агрессии. Война тем временем шла уже семь лет, но Москва на неё так и не пришла.

The Spectator: Украина будет воевать с РФ в одиночку

Как пишут авторы издания The Spectator, Россия сегодня сосредоточила на восточной границе Украины 90-тысячную группировку. Вашингтон сообщает данные разведки, по оценкам которой предполагается вторжение. Москва опровергает эту информацию и называет домыслами все выводы Запада.

Журналисты издания пишут и о Зеленском, президенте, при котором отношения между Киевом и Москвой ухудшились так, как никогда раньше. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал прекратить конфликт с Россией. Его администрация потихоньку стремилась к заключению договорённости с Москвой. Но риторика за несколько лет сменилась на противоположную.

"Российское присутствие на востоке Украины формирует атмосферу в стране, ведь давление можно усилить либо ослабить по желанию Кремля, заявляют эксперты. Русские, с их точки зрения, ищут слабые места и смотрят на ответную реакцию. Нападут ли они? Не факт", — поясняют авторы.

Кремль, с точки зрения Запада, использует любые возможности, чтобы двинуть свои войска на запад, если издержки будут приемлемыми. Но посреди всей этой неопределённости одно можно сказать наверняка: если Россия начнёт наступление, украинцам придётся сражаться в одиночку. Никто к ним на помощь не придёт, и это признают даже британские журналисты с их альтернативной реальностью.

  • Факт ещё и в том, что России на деле потребуется максимум полдня, чтобы захватить Украину целиком.

Как уже писала Pravda.Ru, военные эксперты отметили — в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот "произведёт полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника в срок от 50 минут до 10 часов".

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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