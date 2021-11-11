В Крыму посоветовали Украине взять пример с Никарагуа и открыть консульство

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал Украине прекратить вводить "бредовые санкции" и отрыть представительство страны на полуострове.

По словам Гемпеля, властям Незалежной "пора уяснить", что крымчан не напугать выпадами и штрафами.

"Разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть своё представительство, взяв пример с Никарагуа", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Как отметил Гемпель, все санкции в отношении России касательно Крыма "контрпродуктивны". Никарагуа, в свою очередь, одними из первых признали территориальную принадлежность полуострова российской стороне.

Ранее Pravda.Ru писала о "мышиной возне" в отношении белорусско-крымских отношений. Украина продолжает угрожать Минску из-за признания полуострова российским. По словам главы региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", власти Незалежной не решают внутренние проблемы, которых в стране предостаточно, а продолжают "русофобскую мышиную возню".





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