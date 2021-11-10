Украина заявила о "непоправимых последствиях" признания Крыма Белоруссией

Министерство иностранных дел Украины пригрозило Белоруссии "непоправимыми последствиями в отношениях между странами", если Минск признает Крым частью России.

Ранее глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил в беседе с РИА Новости, что "Крым является сейчас российской территорией".

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, Белоруссия официально признаёт территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Если Минск признает "временно оккупированный Крым" частью РФ, то это чревато "непоправимыми последствиями для украинско-белорусских отношений", подчеркнул Николенко. Он выразил надежду, что руководство Белоруссии не будет предпринимать шаги, противоречащие нормам международного права.

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