Угрозы Украины из-за признания Крыма Белоруссией назвали "мышиной вознёй"

По словам главы региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Романа Чегринца, Украина продолжает угрожать Минску из-за признания полуострова российским.

Он подчеркнул, что позиция белорусских властей останется прежней, несмотря на то, что в администрации Владимира Зеленского им постоянно напоминают о "непоправимых последствиях" в отношениях между государствами.

Чегринец убеждён: крах современной Украины неизбежен, так как её руководство не способно к конструктивному диалогу, передаёт РИА Новости.

"Власти страны вместо того, чтобы решать множество внутренних проблем, продолжают свою пустую русофобскую мышиную возню", — сказал он.

Все угрозы со стороны украинского МИД Чегринец считает бессмысленными. Он напомнил, что руководители государства поддержали попытку переворота в 2020 году в Белоруссии. Как отмечает эксперт, лидер Украины до сих пор не признаёт избранного белорусского президента Александра Лукашенко.

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