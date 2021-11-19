Болгары поддержали слова своего президента о принадлежности Крыма

Читатели болгарских газет Dnes и "Факты" оценили высказывание президента республики Румена Радева, который на дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией.

Интернет-пользователи по-разному восприняли слова лидера страны. Некоторые выразили своё возмущение высказыванием Радева из-за возможной реакции Запада. Однако большинство читателей поддержали главу государства.

Юзер под ником Да, бе написал, что президент не солгал, когда назвал Крым российским.

"Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — ответил он оппонентам. Его цитирует РИА Новости.

По словам пользователя Колева, "Радев понимает, что мы не можем воевать вместе с ковбоями против России".

Читатель Бачо Киро напомнил, что в прошлом веке лидер СССР Никита Хрущёв отдал Крым Украине, однако "Крым снова русский, это факт" и неважно, признают ли это на Западе.

"Крым всегда был русским. То, что в 1956 году Хрущев решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказалось недоразумением", — заявил Обяснявам ти.

Юзер Ттт написал, что полуостров никогда не был украинским, поскольку после развала Советского Союза и до 2014 года Крым был сильнее связан с Москвой, чем с Киевом. Крымчане всегда считали себя русскими, отметил он и добавил, что после таких слов Радева обязательно переизберут на второй срок.

Читательница Олга похвалила Радева за "стратегическое мышление" и единение с народом Болгарии в вопросе принадлежности Крыма, а также за то, что президент "не ползает на коленках перед великими силами, турками и Эрдоганом".

Ранее международный обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова объяснила, зачем президент Болгарии Румен Радев объявил Крым российским.

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