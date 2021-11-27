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Болгары выразили сомнение в агрессии России и её планах напасть на Украину

Общество

Болгары высмеяли слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что новый "акт "российской агрессии дорого обойдётся Москве.

Болгары выразили сомнение в агрессии России и её планах напасть на Украину

Болгарские читатели газеты "Факти" посоветовали Киеву не быть настолько самоуверенным и перестать бросаться голословными обвинениями.

Они напомнили, что Украина обвиняет Россию в желании напасть на неё уже в течении шести лет, и этого до сих пор не произошло.

"Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть серьёзные причины отвлекать население от реальных проблем", — написала одна из читательниц под псевдонимом МалкоЛогика.

Болгарские пользователи считают, что украинская сторона сама ведёт себя агрессивно, "нарывается на войну", рассчитывая на помощь Запада, но из этого не получится ничего хорошего.

"21 век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные сёла в стране. Ведут себя так, как будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи", — возмущается пользователь Наблюдател.

В Кремле уже не раз заявляли, что заявления о российской агрессии и планах напасть на Украину являются надуманными Западом, преследующим свои цели и с целью "отражения агрессии" стягивающим к российским границам военную технику.

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Дарина Григорова "Почему болгары не русофобы? Болгарская историческая память о России: война и мир"
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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