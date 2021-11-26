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Автор Александр Шторм

США передают Украине старое оружие. Для новой войны?

Мир

Запад, бесконечно муссируя тему российской агрессии, намерен отправить на Украину военных советников, значительное количество техники и вооружений. Киев получит новые "Джавелины"и "Стингеры". Многое из этого Вашингтон закупал для афганской армии.

США передают Украине старое оружие. Для новой войны?

При этом Москву обвиняют в создании альтернативной медиареальности, в которой Украина и США выступают "агрессорами", дестабилизирующими вместе с НАТО ситуацию во всем регионе Чёрного моря. Якобы Москва намеренно обвиняет других в том, что желает сделать сама.

Разумеется, факт того, что это Запад пришёл на границу России, игнорируется. Разговоры об участившихся полётах американских стратегических бомбардировщиков над Европой и "американских угрозах применить ядерное оружие" преподносятся с иронией или обвинениями класса "сами виноваты".

В то же время США ведут с союзниками переговоры о поддержке Киева и введении новых санкций в отношении Москвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался в том духе, что Москве нельзя дать повторить то, что она сделала в 2014 году, когда проникла на "суверенную украинскую территорию".

Недавно США отправили Киеву четыре крупные партии "помощи", в том числе вышеописанные ПТРК "Джавелин", два старых патрульных катера и множество боеприпасов. Американцы планируют передать Украине часть техники, которую ранее предполагалось отправить в Афганистан, брошенный США на растерзание террористам.

То есть Киев может получить вертолёты Ми-17В-5, МИ-8/17, а также шесть учебно-боевых самолётов "Эмбраэр" EMB-314 "Супер Тукано". Есть идея использовать их вместо учебных самолётов Л-39, а также для выполнения боевых задач в асимметричном конфликте.

Но самое главное для Киева — это управляемые ракеты. ПТРК "Джавелин" (как считается, но не проверялось) якобы могут успешно использоваться против большинства российских машин, в том числе танков Т-80 и Т-90.

А "Стингеры" в своё время применялись против советской авиации в Афганистане в 1980-х годах. Они способны поражать вертолёты и низко летящие самолёты, так что Киеву всё придётся "ко двору".

Вопрос в том, кто вообще придёт на эту войну, кроме него?

Американские и украинские разведывательные службы уверяют весь мир, что россияне планируют напасть на Украину в конце декабря — начале января. Неизвестно, с чего датой возможной агрессии Москвы называется православное Рождество или чуть более поздний срок.

Москва последовательно следует логике утверждений, что кризис на востоке Украины помогут пройти переговоры, причём многосторонние и со всеми заинтересованными участниками, имея в виду

  • Германию,
  • Францию
  • и США.

А движение войск на её территории — это внутреннее российское дело, и Москва имеет право внутри собственных границ делать со своей армией что угодно. В принципе, с этим спорить довольно глупо, но альянс видит только то, что ему в данный момент удобно.

Запад упрекает Россию в том, что она везде старается добиться уступок и выполнения её требований. Это касается и запуска "Северного потока — 2", и усугубления зависимости Западной Европы от российского газа, и потере Украиной большей части доходов от транзита.

Газовый кризис, по идее, может заставить ЕС оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на переговоры и "нормализацию" отношений с Россией. Сюда входят условия Москвы в отношении конфликта в Донбассе и возобновления поставок воды в Крым. Украина, конечно, сопротивляется такому развитию событий как может.

В прямом противостоянии, впрочем, Украина со всеми своими "Джавеллинами" не способна выставить силы, которые могли бы победить. Правда в случае "замирения" Украины российская сторона несёт политические, дипломатические и экономические издержки — и они могут оказаться неоправданно высокими.

Запад считает, что поддержка Украины в процессе реформ и обеспечении её территориальной целостности соответствует интересам всей Европы и прилегающих к РФ стран. И готов что-то для этого делать, но не очень много.

Про Россию и её интересы речи, конечно, нет, но это и не нужно — Москва в состоянии сама о себе позаботиться.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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