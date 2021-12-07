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Автор Любовь Степушова

Главное оружие Путина против Байдена - логика

Мир » Северная Америка » США и Канада

Главное оружие Владимира Путина — логика, надо дать понять Джо Байдену, что "островное" положение США не гарантирует от неучастия в войне.

Главное оружие Путина против Байдена - логика

Почему российские войска стоят на границе с Украиной

Как же хорошо американцам жить на "острове" за океаном, всё кажется таким далёким и нестрашным, и величия никто не трогает. Ещё лучше жить, когда мировая финансовая система управляется тобой.

Ещё лучше, когда по одному твоему слову в Европе может начаться война, сулящая тебе немалые выгоды, например, сплочение разъединённого общества, раздачу кредитов на послевоенное восстановление, решение проблемы госдолга.

"Одно слово" можно передать Киеву за секунду, поэтому российские войска и находятся у границы Украины, которая расколота и находится в незавидном экономическом положении.

России надо будет повышать ставки

В разговоре Владимира Путина с Джо Байденом последний будет уверен, что Россия испугается экономических санкций и отведёт войска.

Мы не узнаем гласно, чем эти переговоры закончатся, но недавно Байден пообщался с Си Цзиньпином, и как результат — США официально объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Результат переговоров Путина с Байденом будет выявлен в течении недели-месяца, и самый вероятный исход — России надо будет повышать ставки.

И это повышение надо обосновывать тем, что применение экономических санкций — к тому же "Северному потоку-2", мы будем рассматривать как форму войны по отношению к России и оставляем за собой право на применение армии в зависимости от степени, ограничений, форм и тяжести этих санкций.

И первым сигналом о том, что Россия готова к войне будет размещение армии в Белоруссии, где Александр Лукашенко, наконец, занял определённую солидарную позицию.

Запад не станет воевать за бандеровцев

Вторым шагом будет принятие республик Донбасса в состав России. И тогда, с самой большой долей вероятности, конфликт сразу закончится, поскольку Украина не станет уничтожать себя нападением на российскую территорию.

Запад — тоже, потому что единственное, чего он боится, это российской армии. Надо дать понять Байдену, что "островное" положение США не гарантирует неучастия в войне. США не готовы к ядерному удару по своей территории, а потому за украинских фашистов они воевать не будут.

Что, кстати, недавно подтвердили из Канады. В ответ на предложение Киева разместить на подконтрольных территориях Донбасса канадских советников Оттава ответила, что не сделает этого, чтобы не раздражать Россию.

Логика — главное оружие Путина

И ещё - протестанты очень логичны, это не православные с их внутренним метанием в духе Достоевского.

В 2014 году многие американские политики предсказывали, что Россия окажет помощь Виктору Януковичу армейскими частями и возьмёт под контроль Украину, благо было и решение Совета Федерации, и письмо Януковича к РФ о помощи. Это было бы совершенно логичным шагом, его можно было было корректно объяснить, и санкций было бы меньше. Зачем санкционировать победившее государство, которое предотвратило госпереворот?

Владимир Путин, надо отдать ему должное, обладает даром логического убеждения и умеет выдвигать нужные инициативы, которые сначала не принимаются, но потом реализуются.  Россия сейчас готова к решительным шагам и политически, и экономически. 

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