Индия откроет для армии РФ свою территорию

Приятно наблюдать прорывные переговоры в Индии Владимира Путина и Сергея Шойгу, зная, что в Вашингтоне будут крайне недовольны.

США не смогли заставить Индию "развестись" с Россией

Владимир Путин прибыл в Индию в понедельник для переговоров с премьером Нареандрой Моди. Там уже находятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В своих усилиях по противодействию Китаю Вашингтон наладил "диалог по безопасности" в регионе с Индией, Японией и Австралией (QUAD). Безусловно, в США сейчас с прискорбием наблюдают за прорывными договоренностями, и убеждается, что Индия независимая страна.

Советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил на прошлой неделе журналистам, что Россия и Индия подпишут 10 соглашений, в том числе по энергетике.

Индия открывает для армии России передвижение по своей территории

Как сообщает Hindustan Times будут подписаны контракты на поставку ЗРК С-400 на сумму 5,4 миллиарда долларов, и уже подписан контракт на строительство завода по производству автоматов АК-203 в Амети, штат Уттар-Прадеш.

Ожидается, что индийская армия приобретет 7,5 тысяч АК-203. Контракт предполагает полную передачу технологий в течение семи лет после подписания контракта.

Стороны обсудят также сделку по продаже Индии системе ПВО "Игла", но вряд ли она будет подписана во время этого визита.

Ключевым соглашением, которое может быть заключено, является "Соглашение о взаимном обмене логистикой" (RELOS), которое позволит военным двух стран получить доступ к логистическим и вспомогательным объектам на базах друг друга.

Индия считает, что эти военные связи с Россией не будут наказаны санкциями США по CAATSA, поскольку она "расширяет связи с Соединенными Штатами с целью противодействия Китаю".

Индия будет участвовать в проектах на Дальнем Востоке и Арктике

Газета Financial Express предполагает, что будут обсуждены поставки энергоносителей в Индию из России, после того, как она попала под вторичные санкции США в отношении Ирана, с которым были заключены обширные контракты по поставкам нефти.

Недавно Франция предупредила свои банки, чтобы они не финансировали проект "Арктик СПГ 2", а Индия готова инвестировать в проект.

Еconomic times сообщает, что у Индии амбициозные планы в отношении российского Дальнего Востока, открыта кредитная линии на сумму 1 млрд долларов для различных проектов в регионе. Как стало известно ET, "все взоры прикованы к возрождению морского сообщения Владивосток-Ченнаи".

Совокупные инвестиции Индии в нефтегазовые проекты в России превышают 15 миллиардов долларов. Это крупнейшее направление индийских зарубежных инвестиций в нефтегазовый сектор и правительство Индии планирует их увеличить. Есть и российские инвестиции а Индию. В августе 2017 года "Роснефть" купила 49% индийской компании Essar Oil Limited (Nayara Enegry).

Индию также интересует Северный морской путь через Арктику и богатые месторождения полезных ископаемых в Арктике, например, железной руды.

Старый друг дороже новых двух

Сотрудничество РФ и Индии имеет советские корни, когда Индия была материально (СССР гнал вагонами продовольствие в Индию) и морально поддержана Леонидом Брежневым в её войне с Пакистаном. "Договор о советско-индийской дружбе" от 1971 года, перерос в "Стратегический договор о партнерстве" от 2000 года.

Индия, хотя и сократила на 33 процента в последние годы закупки российских вооружений, но тот парк самолётов, танков, артиллерии, что у неё есть предполагает тесное взаимодействие с российскими техническими службами, закупки оборудования и запасных частей. В течение многих десятилетий россияне сотрудничали с Индией в её местных производственных программах и были готовы к передаче технологий, что Индии было трудно получить от других.

Речь идёт не только о военных программах, таких как истребитель Brahmos, но и о ядерных реакторах, космических программах.

Предполагать "развод" с Россией в пользу США, как это делают на Западе опрометчиво, это идёт от незнания глубины признательности Индии ещё советскому руководству и репутации надежности России в Индии, как партнёра.

Москва дистанцировалась от конфликта Индии с Китаем по пограничному вопросу, и объединяет страны в ШОС и БРИКС. Показательно, что Китай и Индия находят общий язык в этих организациях.

Читайте по теме:

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.