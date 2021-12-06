Владимир Васильев: о чём договорятся Путин и Байден

На саммите между Москвой и Вашингтоном 7 декабря возможны два варианта решений — максимум и минимум, считает американист Владимир Васильев.

Переговоры между президентами РФ Владимиром Путиным и США Джозефом Байденом пройдут 7 декабря ближе к вечеру в формате видеоконференции.

Среди тем —

напряжённость вокруг Украины,

продвижение НАТО к границам России

и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности,

сообщил Кремль.

США пока не готовы дать гарантии России

Как сказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, на сегодняшний день стороны готовы обменяться общими соображениями или даже "словесной перепалкой". Эксперт отметил, что эту встречу "не надо было даже проводить", но раз она состоится, то подготовлены два решения:

решение минимум и решение максимум.

Максимум - чтобы Запад дал гарантии того, что Украина и, возможно, Грузия не будут членами НАТО или никогда не будут членами НАТО, но этого решения при нынешней внутриполитической ситуации в США, по мнению Владимира Васильева, "довольно сложно ожидать".

Кроме того, добавил эксперт, подобного рода заявления противоречат официальным документам НАТО и соглашению, которое есть между НАТО и Украиной о стратегическом партнёрстве, о возможном членстве в альянсе.

Программа минимум — "заморозить" конфликт в Донбассе

Поэтому, по словам американиста, речь идёт о минимуме соглашений, смысл которых в том, чтобы деэскалировать, "заморозить" военный конфликт на Украине.

"В идеале, конечно, должна прозвучать декларация о том, что надо выполнять Минские соглашения. Но на практике это будет соглашение об отводе войск, которые Россия расположила вдоль границы с Украиной и Белоруссией. Эта практика у нас уже была. Была концентрация войск, был и отвод", — сказал Pravda.Ru Владимир Васильев.

Со своей стороны, американцы возьмут на себя обязательства, и это очень важно, подчеркнул эксперт, чтобы Украина тоже отвела свои войска от границ с ЛНР и ДНР.

"Важно, чтобы хотя бы несколько месяцев не было обстрелов. В этом же пункте США могут гарантировать, чтобы не было провокаций вдоль крымской границы, вокруг Крымского полуострова", — отметил Владимир Васильев.

О чём ещё можно Москве договориться

Он не исключил, что Москву устраивают прямые договорённости с США по вопросам Украины, без участия недоговороспобного киевского руководства. И американцев это тоже устраивает, так как надо держать Киев "на поводке".

Эксперт уверен, что Россия в обмен на отвод своих войск может "подверстать" вопрос о том, чтобы США не чинили препятствия "Северному потоку — 2". Для России это очень важно — "тогда вопрос финансирования всяких её военных операций отпадёт сам собой".

И третьей частью пакетной сделки могло бы стать "максимально возможное обнуление всех санкций в отношении дипломатов".

О чём будет говорить "резиновая" резолюция

"Каким образом всё это получится, сказать сложно, потому что есть ещё и третий вариант: стороны договорятся находиться в тесном контакте и продолжить дискуссии по этому вопросу на уровне, допустим, министров иностранных дел и советников, секретарей Совбеза и Совета по национальной безопасности.

Такая "резиновая" формулировка будет означать, что американская сторона пока ещё к резкой подвижке украинской проблемы не готова", — сделал вывод для Pravda.Ru Владимир Васильев.

Джо Байден два дня назад заявил, что рассчитывает на продолжительный разговор с Владимиром Путиным. Также Байден заявил, что не признаёт ничьи "красные линии". Таким образом он отреагировал на последнее заявление Владимира Путина в ходе выступления на форуме "Россия зовет!". Он отметил, что "красные линии" в отношении Украины состоят "прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории".

Накануне МИД России заявил, что для Москвы "красной линией" является вступление Украины в НАТО.

Это будет второй прямой разговор между президентами, первый состоялся в июне текущего года.

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