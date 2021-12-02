Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты

Если в качестве санкций Запада, будет наложено эмбарго на экспорт российских энергоносителей, то будет создана предвоенная ситуация, считает эксперт Алексей Гривач.

Европа может перекрыть России кран

В Польше пояснили, какой может быть реакция США и Европы на "усиление военной активности" России на Украине. Это эмбарго на поставки российских энергоносителей.

Об этом заявил бывший заместитель министра национальной обороны и заместитель главы парламентского комитета обороны Чеслав Мрочек ("Гражданская платформа").

"Всегда Россия грозит перекрыть кран. В настоящий момент Европа также может себе это позволить, с точки зрения имеющихся у неё источников энергии, поставить Россию в затруднительное положение и не покупать у нее энергию", — сказал бывший замминистра обороны страны.

По его словам, в Кремль поступил сигнал о том, что в случае начала боевых действий будет резкая жёсткая реакция НАТО и ЕС

"Думаю, в России понимают, что будет резкая, жёсткая реакция", — сказал депутат.

Отопительный сезон без российского газа Европа не пройдёт

В комментарии для Pravda. Ru заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что в случае эмбарго на газ, Европа "просто замерзнет уже этой зимой".

"И я не верю, что это возможно. Не говоря уже о том, что это будет геополитический кризис сопоставимый по силе угрозы с 1962 годом (Карибский кризис-Ред.), а то и с 1939-м", сказал эксперт.

С тем, что Европа не сможет пройти отопительный сезон без российского газа, согласен эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Россия — главный поставщик, крупнейший поставщик Европы. Более 40% в объеме потребления в Европе приходится на российский газ. А в импорте — больше 60%, отметил эксперт.

"Поэтому отказаться от него тем более сейчас в отопительный сезон просто невозможно. В мире нет столько газа. Как раз этот год и показывает, что отказаться от российского газа невозможно, потому что весь СПГ ушел в Азию. Собственная европейская добыча падает. Поэтому российский газ в этот год стал еще более востребованным в Европе, чем предыдущий", — сказал Игорь Юшков.

Европа не выберет войну с РФ

По его словам, как Россия зависит от Европы, так и Европа зависит от России в плане газа.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, против газовой российской отрасли со стороны Евросоюза фактически санкций нет, есть просто сложные процедуры регистрации.

"Нет санкций против "Газпрома" никаких абсолютно. Нет санкций против "Северного потока-2" со стороны Европы", - сказал Игорь Юшков.

По его мнению, смысл этих заявлений в том, чтобы "актуализировать вопрос зависимости от российского газа, и сказать, что это плохо, поэтому надо от этого отказываться, потому что Россия априори ужасная и враждебная".

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