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Немцы возмущены желанием США ужесточить санкции против "Северного потока-2"

Мир

Читатели немецкого издания Die Zeit отказываются понимать, как США могут опять ужесточать санкции по отношению к "Северному потоку-2". Об этом пишет РИА Новости.

Немцы возмущены желанием США ужесточить санкции против "Северного потока-2"

Ранее во время обсуждения в Сенате оборонного бюджета США республиканцы заявили, что он не может быть принят, если не будет надлежащего реагирования на "российскую угрозу". Глава республиканцев Митч Макконнелл настаивал на ввозе оружия на Украину и введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".

По мнению журналистов Die Zeit, такая позиция США может развести их и Германию по разные стороны, испортив между ними отношения. Сами же читатели уверены, что подобные действия со стороны США в первую очередь нанесут вред самой Германии.

"Германии, скорее всего, придётся переосмыслить свои отношения с США. Мы больше не должны позволять США указывать нам, что делать", — написал один из немецких пользователей.

Пользователи считают, что закрытие "Северного потока-2" из-за США станет для Германии "тотальным поражением и позором на весь мир".

Другие читатели напомнили, что им кажется странным, как американцы во всём обвиняют Россию и Китай, а сами не могут признать, что являются хуже них.

"Опять проявляет себя империалистическое стремление диктовать остальной части мира, что она должна думать и делать. США лучше не совать туда свой нос", — написал один из немецких читателей.

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ГЕРМАНИЯ ВОССТАЛА ПРОТИВ США И РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В СТОРОНУ РФ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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