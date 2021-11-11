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Автор Любовь Степушова

Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Месть Александра Лукашенко Европе мигрантами за четыре предыдущих пакета санкций и не признание его легитимным президентом вполне удалась. Его угрозы в отношении перекрытия газа нельзя сбрасывать со счетов.

Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа"

Лукашенко сделал грозные заявления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ЕС о том, что его реакция на действия Польши и санкции ЕС по вопросу миграционного кризиса будет оглушительной.

Лукашенко предупредил 11 ноября на совещании с правительством:

— о регулярных полётах российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 (способных нести ядерное оружие) на границе Белоруссии с Польшей, чтобы "мы могли видеть, что у них там, предвидеть всё, чтобы нам не устроили там на границе войнушку".

Ранее МО Белоруссии сообщило, что самолёты отрабатывают имитацию бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" в Белорусии.

— о переброске мигрантам, которые стоят на границе, оружия из Донбасса (украинской части — Ред.), чтобы спровоцировать стрельбу по полякам.

"У нас очень опасная наметилась там (на границе — Ред.) тенденция. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет из Донбасса", — сказал Лукашенко.

" Там (среди беженцев — Ред.) курды. А курды — это вояки, они постоянно воюют. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация — и военный конфликт", — добавил президент.

— о возможности перекрыть Европе поставки газа и полякам транзит.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику — к Эстонии дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?", — поинтересовался глава Белоруссии.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить (о санкциях — Ред.)", — уточнил Лукашенко.

Остановка транзита газа возможна и даже, вероятно, обговорена с РФ

У Европы нет на Белоруссию рычагов воздействия, основным экономическим партнёром Минска являются РФ и ЕАЭС. Европейские санкции обсуждаются в отношении "Аэрофлота", "Белавия" — давно под ними.

Остановка транзита газа технически вполне возможна. По данным немецкого оператора Gascade, транзит по газопроводу "Ямал-Европа" был остановлен 30 октября, были реверсные поставки из Германии. Прямые поставки возобновились в понедельник вечером. В целом прокачка по этой трубе снизилась до 700 тыс. куб. м в час, ранее она составляла более чем 1 млн куб. м в час.

Если учесть, что месть Лукашенко мигрантами за четыре предыдущих пакета санкций и не признание его легитимным президентом вполне удалась, то его угрозы в отношении перекрытия газа в Европу нельзя сбрасывать со счетов.

Это, вероятно, даже уже просчитано, и с Россией вместе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал Минску в четверг поддержку.

"Со своей стороны будем поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов. Позиция руководства страны заслуживает уважения. Чего нельзя сказать о тех, кто своими действиями создал проблему", — отметил Володин.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заверил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств".

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Куратор: Любовь Степушова
Темы польша александр лукашенко
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