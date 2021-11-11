Конфликт Польши с Белоруссией: у Путина ещё есть предложения Меркель

У Владимира Путина есть еще несколько вариантов встречных предложений к Ангеле Меркель по вопросу мигрантов на польско-белорусской границе. Она ведь ждёт.

Для Меркель приоритет — хорошие отношения с РФ

Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель по инициативе последней обсудили ситуацию вокруг беженцев на границе Белоруссии с Польшей.

"Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики", — приводит её слова РИА "Новости".

Канцлер подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть "гуманным".

Из самого факта разговора следует, что "проблему" с мигрантами не Путин придумал (как утверждает Варшава), иначе бы Меркель с ним не вела разговоры в таком контексте. Или — даже если он это и придумал, чтобы привязать Александра Лукашенко к интеграции через ухудшение отношений с ЕС, то данный кризис имеет гораздо меньшее значение для Меркель, чем запуск "Северного потока-2", да и в целом германо-российские отношения.

Ни Россия, ни Турция не являются сторонами конфликта

Президент России предложил в ответ наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском, — говорится в сообщении Кремля.

Из этого следует, что Путин настаивает: РФ — не сторона конфликта, и предлагает вспомнить, как ЕС разруливал ситуацию в 2015 году с Реджепом Эрдоганом, когда заплатил ему 6 млрд евро за то, чтобы он сдерживал поток мигрантов в Европу.

Кстати, о Турции, ЕС вознамерился наложить санкции не только на "Аэрофлот", но на Turkish Airlines за перевозку мигрантов в Минск. Ответ из Анкары был следующим:

"Турция не является стороной проблемы, её пытаются сделать таковой", — заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в беседе со своим польским коллегой Збигневом Рау.

Чавушоглу предложил Варшаве направить в Турцию техническую комиссию с инспекцией для изучения вопроса, связанного с миграционным кризисом, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД Турции.

"Белорусские" беженцы не опаснее "турецких"

В этой ситуации отчётливо видна очередная двойная мораль Европы: "белорусские" беженцы, конечно, гораздо опаснее "турецких" или "итальянских".

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, почему врио канцлера не связалась с президентом Белоруссии напрямую, ответил, что Минск не реагирует на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии. Он добавил, что по оценке немецкой стороны, "российское руководство имеет значительное влияние в Минске и на режим Лукашенко", поэтому "разговор с Путиным — это разговор с тем, кого выслушают в Минске".

Здесь очевидное лукавство — не хотят признавать легитимность Лукашенко, хотят быть принципиальными. Тогда обращайтесь к Светлане Тихановской, легитимность которой вы признали.

Денег у России помочь Минску нет, снимайте санкции, тогда поможем

Пока Меркель ещё врио, она явно торопится воспользоваться хорошим отношением Путина к ней. Но зачем ему решать проблемы Европы, у него своих хватает. Можно, конечно, предложить следующее: если снимите санкции, тогда у России появится окно возможностей занять денег на Западе и помочь Лукашенко — взаимовыгодно ведь.

А то европейцам будет очень стыдно, и так уже отгородились друг от друга заборами, попирая ценности "рая на земле", а теперь ещё и тех, кого зазывали к себе под лозунгом: "Мы справимся", не принимают. Даже украинцам их вожделенный безвиз, отменили. Как же теперь вам после этого верить?

А Лукашенко в этой истории можно сравнить с классным сёрфингистом — умеет ловить волну и на ней умело сёрфить в светлое совместное с Россией будущее сквозь толщи белорусских креветок. За это его можно не всегда похвалить, но не он же эти волны создавал. Не Россия, не Белоруссия, а Запад создал цунами из мигрантов, развалив страны Ближнего Востока.

Вечером пришло сообщение, что Меркель ожидает, что российский президент перезвонит ей ещё раз до конца дня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова источника в органах власти ЕС.

Теперь, почему бы Путину, для начала, не попросить Меркель повлиять на премьера Моравецкого и президента Дуду?

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