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В Евросоюзе обсуждают санкции против "Аэрофлота"

Мир

Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против "Аэрофлота". В ЕС собираются ввести санкции против авиакомпаний, которые якобы перевозят мигрантов в Минск, откуда они направляются к границам Польши и Литвы.

В Евросоюзе обсуждают санкции против "Аэрофлота"

Про обсуждение нового пакета санкций ранее уже сообщалось. Его целью станут физические лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с этими планами, речь может также идти о санкциях против авиакомпании Turkish Airlines.

Этот анонимный чиновник заявил, что новые санкции могут быть объявлены совместно с США и Великобританией в начале декабря.

Ранее сообщалось, что санкции могут быть введены против должностных лиц Белоруссии и авиакомпании "Белавиа" (который и так запрещено летать в государства Евросоюза). Кроме "Аэрофлота" и Turkish Airlines, ранее упоминались российские авиакомпании "ЮТэйр" и Nordwind Airlines, а также FlyDubai.

Если в Евросоюзе и в самом деле решат ввести санкции против "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний, то это будет означать эскалацию в отношениях России и ЕС. Вне всяких сомнений, Россия введет ответные меры. Которые, как можно предполагать, отразятся на европейских авиакомпаниях.

Впрочем, пока непонятно, будут ли введены такие санкции и если да, то в чем они могут заключаться. Хотя некоторые европейские политики утверждают, что за кризисом с мигрантами на границе Белоруссии и Польши якобы стоит Россия. Утверждают бездоказательно, в духе "ну а кто еще?!". Но предъявление доказательств своих утверждений сейчас не очень-то распространенная практика.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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